Johnson insta al Parlamento de Irlanda del Norte a "volver al trabajo" tras el bloqueo político

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha instado a los parlamentarios de Irlanda del Norte a que resuelvan el bloqueo en el que se ha instalado la Cámara Baja norirlandesa para "volver al trabajo", mientras él resuelve el bloqueo con Bruselas sobre los acuerdos comerciales tras el Brexit.

"Las instituciones para compartir el poder de Irlanda del Norte deben volver a ponerse en marcha para que puedan comenzar a abordar los temas que importan para el pueblo de Irlanda del Norte" ha expresado Downing Street en un comunicado emitido este domingo.

Así, Johnson quiere transmitir un "mensaje duro" en reuniones privadas en su primera visita a Belfast desde las elecciones a la Asamblea, por lo que el Gobierno del Reino Unido debería garantizar su papel para garantizar la estabilidad política de su propio país.

Por su parte, el partido nacionalista irlandés Sinn Féin, ganador de las recientes elecciones en Irlanda del Norte, ha reprochado al Gobierno del primer ministro británico su supuesto apoyo al bloqueo político protagonizado por el Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en inglés) que impide que se retome el gobierno autónomo norirlandés.

El DUP ha impedido la elección de un nuevo presidente para la Asamblea de Irlanda del Norte para intentar forzar cambios en el Protocolo del Brexit sobre Irlanda del Norte que según los unionistas supone la separación aduanera efectiva de Irlanda del Norte de Gran Bretaña.

Johnson "está compinchado con el DUP" para dificultar la formación de gobierno en Irlanda del Norte, ha asegurado este sábado la líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald. El primer ministro está apoyando al DUP "imprudente y cínicamente" en un "juego calculado" sobre el Protocolo del Brexit.

"El DUP no solo ha impedido la formación de un gobierno, sino que además intenta vetar el funcionamiento de la Asamblea. Es indignante", ha añadido McDonald. "Y el Gobierno británico ha ayudado al DUP en esta táctica de bloqueo. Deben desistir y cuando nos reunamos el lunes con Boris Johnson se lo vamos a dejar muy claro", ha subrayado.

Además, ha advertido del "peligro" que supone que Londres tome una decisión unilateral sobre el Protocolo. "Vamos a dejar claro que el Protocolo no va a desaparecer. Es necesario para que funcione el Brexit que defendieron el Partido Conservador y el DUP", ha explicado. "El Gobierno británico no puede utilizar a Irlanda como un peón. No vamos a ser el daño colateral en las negociaciones del Brexit", ha remachado.