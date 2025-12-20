Johnson & Johnson deberá pagar US$65,5 millones a mujer con cáncer que usó talco

ST. PAUL, Minnesota, EE.UU. (AP) — Un jurado de Minnesota otorgó el viernes US$65.500.000 a una madre de tres hijos que afirmó que los productos de talco fabricados por Johnson & Johnson la expusieron al asbesto y contribuyeron a que desarrollara cáncer en el revestimiento de sus pulmones.

El jurado determinó que la demandante, Anna Jean Houghton Carley, de 37 años, debe ser compensada por Johnson & Johnson luego de usar su talco para bebés durante su infancia y posteriormente desarrollar mesotelioma, un cáncer agresivo causado principalmente por la exposición al carcinógeno asbesto.

Johnson & Johnson anunció que apelará al veredicto.

Durante un juicio de 13 días en la Corte de Distrito del Condado Ramsey, el equipo legal de Carley argumentó que el gigante farmacéutico vendió y comercializó productos a base de talco a los consumidores a pesar de saber que pueden estar contaminados con asbesto. Los abogados de Carley también dijeron que a su familia nunca se le advirtió sobre los peligros potenciales al usar el producto en su hijo. El producto fue retirado de los estantes en Estados Unidos en 2020.

"Este caso no se trataba sólo de compensación económica. Se trataba de la verdad y asumir la responsabilidad", afirmó el abogado de Carley, Ben Braly.

Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de Johnson & Johnson, argumentó que el talco para bebés de la compañía es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer. Espera que una corte de apelaciones revierta el fallo.

El veredicto es el resultado más reciente de una larga batalla legal sobre las afirmaciones de que el talco en los productos para bebés de Johnson & Johnson y el polvo corporal Shower to Shower está relacionado con el cáncer de ovario y el mesotelioma, que afecta los pulmones y otros órganos. Johnson & Johnson dejó de vender polvos elaborados con talco en todo el mundo en 2023.

"Estas demandas se basan en 'ciencia basura', refutada por décadas de estudios que demuestran que el talco para bebés de Johnson & Johnson es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer", dijo Haas en un comunicado después del veredicto.

A principios de este mes, un jurado de Los Ángeles otorgó US$40.000.000 a dos mujeres que afirmaron que el talco de Johnson & Johnson causó su cáncer de ovario. Y en octubre, otro jurado de California ordenó a la compañía pagar US$966.000.000 a la familia de una mujer que murió de mesotelioma, alegando que desarrolló el cáncer porque el talco para bebés que usaba estaba contaminado con asbesto.

