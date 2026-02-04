Johnson logra triple-doble y Hawks arruinan celebración del título 2006 de Miami

MIAMI (AP) — El All-Star Jalen Johnson tuvo 29 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias, CJ McCollum añadió 26 puntos desde el banquillo y los Hawks de Atlanta vencieron el martes por la noche 127-115 al Heat de Miami, rompiendo una racha de dos derrotas consecutivas.

Nickeil Alexander-Walker anotó 19 para los Hawks, quienes lideraron la mayor parte del camino y arruinaron la celebración de Miami por el 20 aniversario de su campeonato de la NBA de 2006. Dwyane Wade y Shaquille O'Neal estaban sentados al lado de la cancha, y la mayoría de los jugadores de ese primer equipo campeón de los Heat estaban presentes.

Jaime Jaquez Jr. anotó 21 puntos para el Heat. Pelle Larsson y Simone Fontecchio tuvieron cada uno 18, y Bam Adebayo terminó con 16 puntos y 14 rebotes para Miami.

Atlanta tomó la delantera de manera definitiva con 4:31 restantes en el primer cuarto y respondió a cada intento de remontada de Miami con una racha propia.

Los Hawks superaron a Miami 63-24 desde la línea de tres puntos, además de tener una ventaja de 68-45 en puntos desde el banquillo.

Fue el último juego para ambos equipos antes de la fecha límite de cambios de la NBA el jueves por la tarde.

___

