Johnson nomina con títulos honoríficos a funcionarios implicados en el escándalo del 'Partygate'

El ex primer ministro Boris Johnson ha nominado como caballero a su principal exsecretario privado, Martin Reynolds, quien está implicado en el escándalo de las fiestas ilegales organizadas en Downing Street durante la peor época de la pandemia de COVID-19.

En la lista de nombres, que ha sido publicada este viernes tras la renuncia de Johnson, tal y como marca la tradición, aparece también su exjefe de Comunicación, Jack Doyle, de quien se tiene constancia que participó en algunas fiestas en plena crisis sanitaria provocada por la pandemia en el conocido como 'Partygate'.

Además de Reynolds y Doyle, han sido nominados por el ex 'premier' saliente otros exministros y funcionarios de su gabinete, como la exministra del Interior británica Priti Patel, el extitular de Vivienda Simon Clarke, el ex secretario de Estado de Empresa de Reino Unido Jacob Rees-Mogg o el ex secretario de Estado de Política Comercial Conor Burns, según ha informado la cadena Sky News.

Pese a que la exministra de Cultura Nadine Dorries no ha sido propuesta para obtener un título honorífico ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara de los Lores --el organismo encargado de supervisar el proceso-- la diputada por Bedfordshire del Partido Conservador ha renunciado al cargo.

Las reuniones ilegales del Gobierno de Johnson salieron a la luz a finales de 2021 y derivaron en una investigación liderada por la funcionaria británica Sue Gray, lo que ocasionó que el ex primer ministro y otras 82 personas fueran multadas.

Europa Press