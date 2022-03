Johnson se compromete con Zelenski a "endurecer" sanciones para "imponer el máximo costo económico a Rusia"

El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha comprometido este miércoles en una conversación telefónica a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a "endurecer" sanciones para "imponer el máximo costo económico a Rusia".

Johnson ha prometido así a Zelenski proporcionar el equipo militar que Ucrania "necesite para defenderse", mientras que Zelenski ha trasladado su agradecimiento por las "nuevas y duras sanciones para castigar al régimen de Putin por sus acciones" y por el "continuo apoyo militar del Reino Unido".

Ambos líderes han condenado el "espantoso ataque a una maternidad en Mariupol" y el "incumplimiento" por parte de las fuerzas rusas de los acuerdos de alto el fuego en los corredores humanitarios, según ha recogido Downing Street en un comunicado.

Asimismo, Johnson ha indicado que esto era "una prueba" más de que Putin estaba actuando con "un desprecio negligente por el Derecho Humanitario" y ha reiterado una vez más su "apoyo inquebrantable del Reino Unido al pueblo de Ucrania".

El martes, el Gobierno de Reino Unido anunció que pretende eliminar "gradualmente" la importación de petróleo de Rusia y los productos derivados del crudo ruso para finales de 2022, según confirmó el ministro de Energía británico, Kwasi Kwarteng.

El mismo día, Volodimir Zelenski, evocó al ex primer ministro británico Winston Churchill ante la Cámara de los Comunes y prometió que el país "luchará hasta el final" contra Rusia. Se hizo eco del discurso de Churchill conocido como 'Lucharemos en las playas', pronunciado el 4 de junio de 1940, y dijo que Ucrania "no se rendirá y no perderá".

Johnson ha reiterado que ha "hablado con el presidente Zelenski para agradecerle su intervención en la Cámara de los Comunes y para ponerle al día sobre nuestras nuevas y duras sanciones contra el régimen de Putin. Las endureceremos para imponer el máximo coste económico a Rusia y estamos intensificando nuestro apoyo militar a Ucrania", ha señalado en su cuenta de Twitter.