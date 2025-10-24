Jon Bon Jovi, "agradecido" por volver a salir de gira tras operarse de las cuerdas vocales

LONDRES, 24 oct (Reuters) - El rockero estadounidense Jon Bon Jovi se manifestó "agradecido" por poder volver a los escenarios tras una operación en las cuerdas vocales, luego del anuncio semana de que la banda que lleva su nombre realizará una gira.

El cantante, de 63 años, fue operado en 2022 y necesitó tres años de rehabilitación para recuperar la fuerza necesaria para volver a cantar en directo.

"Estoy emocionado. También estoy agradecido y conmovido", dijo el viernes Bon Jovi a Reuters durante un evento de prensa sobre la gira de 2026, en el estadio de Wembley.

"Me ha costado mucho rehabilitarme. Es algo así como un atleta (...) porque te estás readaptando... (como) una rotura de pierna para un futbolista en este campo. Tienes que caminar poco a poco hasta que puedas correr".

La banda, que Bon Jovi fundó en 1983 y es conocida por éxitos como "Livin' on a Prayer", "Always" y "It's My Life", anunció el miércoles su gira "Forever Tour", que arrancará el 7 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Bon Jovi tocará después en el estadio Murrayfield de Edimburgo y en el Croke Park de Dublín en agosto, antes de concluir la gira en el estadio Wembley de Londres el 4 de septiembre.

La etapa europea marca los primeros shows de Bon Jovi en Gran Bretaña e Irlanda desde 2019.

"La inspiración no fue volver al escenario. La inspiración cuando escribes una canción y sientes esa resonancia entre las ondas sonoras de esa música y la banda y esa resonancia entre tú y la banda y el público", dijo Bon Jovi sobre su decisión de volver a salir de gira.

El anuncio de la gira coincide con el lanzamiento de "Forever (Legendary Edition)", una nueva versión del álbum 2024 de Bon Jovi, que incluye colaboraciones con artistas como Robbie Williams, Bruce Springsteen y Avril Lavigne. (Reporte de Natasha Montague; edición en español de Javier López de Lérida)