Jon Jones, campeón de los pesados de la UFC, se retira

El estadounidense Jon Jones, campeón actual de la categoría de pesos pesados de la UFC, se retira, anunció el sábado el presidente de la organización de Artes Marciales Mixtas (MMA), Dana White, decisión confirmada por el luchador de 37 años.

"Hoy anuncio oficialmente mi retiro de la UFC. Esta decisión es el resultado de una larga reflexión y quiero tomarme un momento para expresar mi profunda gratitud por el recorrido que he vivido a lo largo de los años", explicó Jones en su cuenta de X.

"Desde que puse un pie en el octágono, mi objetivo fue superar los límites de lo posible en este deporte. Convertirme en el campeón más joven en la historia de la UFC, defender mi título contra algunos de los mejores luchadores del mundo y compartir momentos inolvidables con fanáticos de todo el mundo son recuerdos que guardaré para siempre", destacó el estadounidense, con un balance de 21 victorias y un 'No Contest' -ninguno de los peleadores es declarado vencedor- en la UFC.

"He experimentado altos increíbles y bajos difíciles, pero cada desafío me ha enseñado algo valioso y me ha hecho más fuerte, tanto como luchador como persona", indicó.

Jones se convirtió en campeón de la categoría de pesos semipesados de la UFC en marzo de 2011, a la edad de 23 años y ocho meses.

Sigue siendo, hasta la fecha, el campeón más joven de la historia de la organización en todas las categorías. Mantuvo ese título hasta 2020 con interrupciones, entre ellas, relacionadas con un delito de fuga y un control antidopaje positivo en 2016 que llevó a su suspensión por doce meses.

Fue despojado del título por tercera vez y suspendido por quince meses después de que se encontraran rastros de esteroides en su orina en 2017.

Tras perder su cinturón, Jones permaneció alejado del octágono durante tres años antes de pasar a la categoría de peso pesado, con el título vacante dejado por el camerunés Francis Ngannou en la mira.

El oriundo de Rochester dominó al francés Ciryl Gane en mayo de 2023 para reclamarlo antes de una defensa victoriosa contra su compatriota Stipe Miocic en noviembre pasado.

"Jon Jones nos llamó anoche y decidió retirarse", explicó el sábado Dana White, el presidente de la UFC, en una conferencia de prensa en Azerbaiyán.

"Jon Jones está oficialmente retirado. Tom Aspinall es el campeón de peso pesado de la UFC", añadió.

Un combate entre Jones y el británico estaba en negociaciones, pero las exigencias financieras muy elevadas del campeón actual, quien ya mencionaba un posible retiro, llevaron a White a lanzarle un ultimátum.

