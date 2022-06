Jon Rahm lleva la defensa del US Open hasta la última jornada

El español, que era líder en el 17, empezará el domingo a un golpe de la cabeza

MADRID, 19 Jun. 2022 (Europa Press) -

El golfista español Jon Rahm mantiene intacta su opción de defender el US Open después de la tercera jornada este sábado en The Country Club, a un golpe del liderato que comparten el estadounidense Will Zalatoris y el inglés Matt Fitzpatrick.

Rahm siguió la línea de los dos días anteriores en Brookline, Massachusetts, y terminó como empezó, a un golpe de la cabeza. Fue un 'moving day' de supervivencia, de minimizar errores porque hizo viento racheado y la tarde no era la más apacible, aunque la USGA no complicara en exceso las banderas.

El recorrido de Boston se endureció y Rahm lo asumió hasta el punto de llegar líder por un golpe al último hoyo. En ese 18 se encontró con un 'bunker', no logró sacarla en el siguiente golpe y, cuando lo hizo, encontró otro obstáculo de arena. Un 'doble-bogey' doloroso, cuando llegaba lanzado a por el liderato.

El de Barrika cerró los primeros nueve hoyos del día con un 'birdie' y dos 'bogeys'. Tocaba salvar pares sin muchas opciones de coger calle por el viento, una rachas que le frustraron también en el 'bogey' del 13. Sin embargo, Rahm aprovechó el par 5 del 14 y sacó otros dos 'birdies' más para cambiar la cara al sábado.

Le duró poco el liderato al español, con ese problema con los 'bunkers', pero el campeón del US Open está listo para repetir y sumar su segundo 'major'. Un domingo que se presenta apasionante en el Abierto de Estados Unidos, con el local Zalatoris de nuevo en la pelea por un 'major', tiene cinco 'Top 10' en los ocho torneos de este calibre que ha disputado hasta ahora.

El estadounidense es líder con -4 junto a Fitzpatrick, campeón del US Open amateur en este mismo recorrido en 2013. Tras Rahm, con -2, están Keegan Bradley, Adam Hadwin y Scottie Scheffler. Pese a un tres sobre par, se mantiene al acecho (-1) el norirlandés Rory McIlroy, reciente campeón en Canadá y que busca su quinto 'major'.