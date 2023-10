El 'putt' desquicia al vigente campeón, que tendrá que brillar mucho a 8 golpes del francés Pavon

MADRID, 13 Oct. 2023 (Europa Press) -

El golfista español Jon Rahm vivió este viernes una aciaga segunda jornada en el Open de España, cita del DP World Tour que se está disputando en el Club de Campo Villa de Madrid, incapaz de meter un 'putt' para verse a ocho golpes del líder, el francés Matthieu Pavon, y 45º en la clasificación.

"Vamos, hermano", le dijo Eriz a Jon cuando el número tres del mundo abandonaba el 'green' del 18 a firmar su tarjeta de 72 golpes. El defensor del título en el Abierto de España ni le miró. Sus padres, ahí presentes, tampoco se atrevieron a decir nada a un campeón herido, desafortunado y castigado a partes iguales.

No tuvo un buen día el campeón del Masters, pero también le jugó alguna mala pasada un recorrido que hasta ahora parecía su jardín particular. Con todo y con el con el desgaste mental de la reciente consecución de la Ryder Cup en Roma, Rahm aún vio factible la remontada cuando habló con la prensa, confiando en mejorar y encontrar algo de recompensa.

Tras un correcto -4 el primer día, Rahm empezó con 'bogey' el segundo. Sin duda una mala señal, pero nadie podía esperar que el tres veces campeón del Open nacional no fuese capaz de remontar el vuelo. El 'putt' no quiso entrar en el 4, 5, 6, 7, solo 'birdie' rozando el 'eagle' como el jueves, 8 ni 9. Parecía que al menos se iba acercando pero no lo suficiente y, encima, 'bogey' en el 11.

Entonces, el ídolo local, de nuevo seguido por cientos de personas, tuvo que acelerar sin control, inventar con el peligro de fallar más todavía, con la paciencia justa al saber que el liderato estaba en -11. Ahí lo dejó el francés Pavon por la mañana, segundo el año pasado cuando Rahm hizo el récord del torneo en total de -25.

En el hoyo 12 se le escuchó un "estoy hasta las pelotas de que todo me salga mal". Los malos consejos de la desesperación llevaron al de Barrika por un arduo camino hasta completar la peor racha sin 'birdies' de sus cinco participaciones en el Open de España. "Estoy a ocho golpes, se puede recortar fácilmente", dijo Rahm.

Pese a tener más de 40 jugadores por delante, el vasco aún tiene la misión de ganar su cuarto Abierto nacional y superar a Severiano Ballesteros. Además de un fin de semana glorioso, de los que ya lleva varios eso sí, el campeón necesita que baje la inspiración por arriba. Pavon la encontró en sus últimos hoyos para agrandar su liderato hasta ese -11 con un -3 en el día.

Igualmente, el neerlandés Wil Besseling también se mantiene arriba con -10, empatado con el indio Shubhankar Sharma. El quinto Open seguido para un español tiene al asturiano Alfredo García Heredia como mejor posicionado en la tabla, cuarto con -9, después de un tremendo -7, siete 'birdies' sin fallo, dispuesto a dar el golpe a su habitual pelea en el torneo patrio.

Las buenas noticias españolas también llegaron de la mano de dos madrileños, Alejandro del Rey, siete bajo par, y Gonzalo Fernández Castaño, -6 al total en el día de su 43 cumpleaños. Pablo Larrazábal, Adrián Otaegui y Santiago Tarrío también pueden llegar al domingo con opciones si el sábado trae el movimiento que desea una afición que sin duda crecerá en su afluencia.