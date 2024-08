Jon Rahm tenía el oro olímpico en sus manos y se va sin nada

Saint-quentin-en-yvelines, france (ap) — jon rahm tenía una medalla de oro olímpica prácticamente alrededor de su cuello el domingo, jugando su mejor golf desde que ganó el masters hace un año y luciendo seguro para terminar su duro año en los eventos más importantes en un momento característico.

Dejó Le Golf National sin nada más que remordimientos.

Rahm salió del green del décimo hoyo con su sexto birdie de la ronda, su quinto green consecutivo de un putt, lo que lo colocó cuatro golpes por delante de Tommy Fleetwood y Hideki Matsuyama, con Scottie Scheffler a seis golpes de distancia y apenas dejándose ver en su espejo retrovisor.

Luego vino un colapso que nadie vio venir.

Falló un putt de par sin sentido en el último hoyo para un 39 en los últimos nueve, dejándolo a dos golpes de ganar un bronce, cuatro golpes detrás del medallista de oro Scheffler.

“No solo siento que me decepcioné a mí mismo, sino que simplemente no lo hice para todo el país de España. Es mucho más doloroso de lo que me gustaría que fuera”, dijo Rahm.

“Creo que al perder hoy, al perder hoy, estoy obteniendo una apreciación mucho más profunda de lo que significa este torneo para mí, que si hubiera ganado cualquier medalla”, dijo. “Estoy teniendo una idea de lo mucho que realmente importaba. Me he sentido muy honrado de representar a España en todo tipo de torneo y no hacerlo duele bastante”.

Fue impresionante de ver. Tenía el control total de su juego. Y después, ya no.

