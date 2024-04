Jon Uriarte, ambicioso: "Lo que quiero es que esto no suceda cada 40 años"

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, confía en que celebrar un título con la Gabarra "no suceda cada 40 años", abogando por "ser ambiciosos e ir a por más", tras haber ganado este sábado la fianl de la Copa del Rey en los penaltis frente al RCD Mallorca.

"Lo que quiero es que esto no suceda cada 40 años, sino que empiece a producirse más frecuentemente. Hemos ganado un título, pero creo que debemos ser ambiciosos e ir a por más. Tenemos ahora LaLiga por delante, estamos en quinta posición, hay que asegurar puestos europeos y yo creo que hay que intentar ir a por la Champions", ha dicho Uriarte a Movistar Plus+ tras la victoria del equipo bilbaíno en La Cartuja (Sevilla).

"Ha sido un día impresionante, lo estamos viendo con aficionados que irrumpen aquí en la sala para darnos ánimos. Ha sido increíble, ha sido un partido muy igualado, encima se nos ha puesto cuesta arriba contra un equipo como el Mallorca, que defiende muy muy bien", ha relatado.

"Pero hemos peleado, hemos generado una ocasión al final, hemos conseguido empatar y luego nos hemos ido a los penaltis. Y en los penaltis, los jóvenes y veteranos que han lanzado junto con la actuación estelar de Julen [Agirrezabala] nos han dado la victoria", ha añadido.

"Es una pasada después de 40 años levantar este título, poder volver a hacerlo es impresionante. Tenía a mi al lado al lehendakari, al alcalde, a la diputada general de Vizcaya y había lágrimas en sus ojos, sobre todo en los del alcalde. Y luego estaba con Iribar hablando y abrazándome, y él también estaba estaba llorando. Es un reflejo de lo que ha costado conseguir este título, de esos años durísimos de sequía y que por fin hemos finalizado", ha argumentado el presidente 'león'.

De igual modo, ha alabado a la afición rojiblanca. "La verdad es que no hay nada que decir, con verlo es suficiente. Es una pasada, siempre decimos que la afición del Athletic es increíble, está con el equipo en las buenas como hoy, pero sobre todo también en los momentos muy duros, y este título va por ellos", ha señalado Uriarte.

"Ha sido un día muy especial, ha habido un desplazamiento en masa a Sevilla, un comportamiento creo que por parte de la mayoría, impresionante. Disfrutando muchísimo de la ciudad, también con la afición rival, con los aficionados locales y luego aquí en el estadio animando al equipo sin parar, incluso cuando íbamos perdiendo 0-1, creo que ha sido una de las claves de poder igualar el partido", ha agregado.

Además, ha destacado el papel esencial del técnico Ernesto Valverde. "Es no solo un grandísimo entrenador, sino una grandísima persona. Para mí, tenerle como entrenador cuando llegamos al club ha sido de una ayuda impresionante. Siempre cuento una anécdota y es que cuando entré, hablé con él preocupado por si hacía falta refuerzos, y él me transmitió tranquilidad. Me dijo que estaba muy contento con la plantilla que tenía y que no necesitaba a nadie más. Y es algo muy raro", ha recordado.

"Los entrenadores siempre suelen hacer declaraciones, se suelen cubrir por si acaso. Ernesto es diferente a todos los demás. Es un hombre, encima, muy sensato y muy tranquilo. Un hombre que conoce muy bien el club, sabe llevar el vestuario de una manera magnífica y motivando a todos, a los que juegan, a los que no juegan, y también con un mix de veteranía más savia nueva. Tenerle en el club es un auténtico lujo y me alegro muchísimo por él", ha concluido Uriarte.