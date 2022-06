Jon Uriarte: "El Athletic tiene unos valores fortísimos, pero se está quedando atrás"

Jon Uriarte, uno de los tres candidatos a la presidencia del Athletic Club junto a Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta, tiene claro "los valores fortísimos" del conjunto vizcaíno, pero advierte que "se está quedando atrás en un mundo que cada vez va más rápido" y que eso le ha llevado a presentarse.

"Me presento a la elecciones por sentido de la responsabilidad. El Athletic es un club con una historia increíble y unos valores y una filosofía fortísimos, pero entendemos que se está quedando atrás. El mundo va cada vez más rápido y para nosotros no está evolucionando a la misma velocidad", expresó Uriarte en una entrevista a los medios oficiales del club publicada este viernes.

El candidato explicó también "las cuatro líneas" de su proyecto, empezando por el de la gestión, que desean que sea "moderna y transformadora". "Tiene que estar adaptada al año en el que vivimos. Estamos buscando innovación y en la que los directivos nos pongamos indicadores y respondamos ante los socios. Buscamos una gestión transformadora y que sea un soplo de aire fresco. El primer paso fue la aprobación de los estatutos, pero ahora hay que implementarlos en el club", detalló.

En cuanto al lado económico, cree que "hay que potenciar las fuentes de ingresos". "Ya percibimos por varios conceptos, pero se puede maximizar y también tenemos ideas para tener ingresos otras nuevas lineas. Hemos formado un equipo plenamente capacitado para conseguir algo así", advirtió.

"Queremos que el Athletic sea de todos de verdad, no olvidarnos de nadie, y empujar también el Athletic en femenino, no sólo a nivel deportivo sino con las mujeres representadas en todos los estamentos del club. Queremos recuperar el ambiente en nuestro estadio potenciando la grada de animación y que haya ambiente en todas las partes y no sólo los 90 minutos. La Fundación es un elemento clave y se han hecho cosas de primerísimo y también la queremos empujar", recalcó sobre los pilares sociales.

Finalmente, en la vertiente deportiva, Uriarte dejó claro que el objetivo es que "todos" remen "en las misma dirección" y que exista "un, liderazgo unificado donde uno mande sobre todo el área deportiva". "Tenemos que evitar situaciones del pasado en el que el primer equipo masculino iba por un lado y el resto por otro, o que el primer entrenador tenía mucho poder. Tiene que ser perdurable en el tiempo", aseveró.

"Arraigados en nuestra herencia, pero evolucionando hacia el futuro", advirtió haciendo referencia a su lema de campaña. "El Athletic es algo histórico, pero apenas se le conoce en el resto del planeta y cuando viajas a lugares y cuentas su historia todos quedan impresionados y se le admira. Debemos fomentar nuestra forma de hacer las cosas", apuntó Uriarte, que considera que han generado "un montón de ilusiones". "Tenemos que transmitir que se van a convertir en realidad", sentenció.