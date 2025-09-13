Jonas Vingegaard, ganador virtual de la Vuelta tras imponerse en penúltima etapa
Jonas Vingegaard sentenció este sábado LA NACION a España al adjudicarse la 20ª etapa, entre Robledo
Jonas Vingegaard sentenció este sábado LA Vuelta a España al adjudicarse la 20ª etapa, entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, en una jornada en la que manifestantes cortaron la carretera a 18 km de meta, lo que obligó a los corredores a esquivarlos.
El danés sacó 22 segundos a su principal perseguidor, Joao Almeida, que terminó quinto en la llegada en alto, de modo que amplió la diferencia a un minuto y 16 segundos en la general.
La última etapa discurrirá entre Alalpardo y Madrid, y supondrá una jornada triunfal para el líder, y la última bala para los velocistas del pelotón.
