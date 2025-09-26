Jonatan Giráldez, la nueva esperanza del Lyon femenino

Después de una temporada decepcionante por solo conseguir el título de su liga, el Lyon, ahora dirigido por el entrenador español Jonatan Giráldez, recibe el sábado al París Saint-Germain en el duelo estrella de la Première Ligue femenina del fútbol francés.

Giráldez, un técnico de apenas 33 años, tiene ya un brillante palmarés en el fútbol femenino, donde dirigió al FC Barcelona de 2021 a 2024, llevando a ese club al título en la Liga de Campeones en dos ocasiones (2023 y 2024).

Elegido mejor entrenador de clubes del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del fútbol (IFFHS) en 2024, el joven gallego se unió a la galaxia Kynisca, el grupo multiclubes de la estadounidense Michele Kang, que reúne al Lyon, a las London Lionesses y al Washington Spirit, equipo ese último al que dirigió Giráldez la pasada temporada en Estados Unidos.

Sucedió en Lyon al australiano Joe Montemurro, que pasó solo un año en el club francés antes de tomar las riendas de la selección de su país.

Giráldez tuvo una carrera como futbolista muy limitada, en el fútbol amateur. Desde los 21 años empezó ya a formar como entrenador y encontró pronto un puesto como analista en el Espanyol, antes de pasar a ser asistente del Barcelona femenino (2019-2021).

- "Calidad de juego perdida" -

La experiencia convenció al Lyon para ficharle por tres años e iniciar de su mano un nuevo ciclo, a la vez que procedió a una renovación profunda de su plantel: ocho jugadoras importantes abandonaron el club al término de la pasada temporada y siete nuevas llegaron, entre ellas dos exjugadoras del PSG, Marie-Antoinette Katoto y Ashley Lawrence.

"No estábamos contentos con la pasada temporada. Había que cambiar porque tenemos ambiciones muy altas. No solo tenemos al entrenador, también a doce personas fichadas para el cuerpo técnico", justificó el director general de la entidad, Vincent Ponsot.

"Hacía tiempo que seguíamos a Jona. No solo por lo que hizo en el Barcelona, sino también por lo que ha hecho en el Washington Spirit con un equipo de nivel más bajo que el del Barça. Nuestro objetivo es ganar de nuevo la Liga de Campeones y también recuperar una calidad de juego perdida desde hace años", añadió el dirigente.

El Lyon es el club más laureado del fútbol europeo femenino, con ocho Champions en su palmarés, la última de ellas en 2022.

"Todavía nos quedan muchos progresos por realizar, pero tenemos confianza. Hay que dejarle un poco de tiempo", pidió Ponsot para no presionar a Giráldez.

El Lyon ganó sus dos primeros partidos ligueros, ante Marsella (3-1) y Saint-Etienne (2-0), y es líder de la Première Ligue.

- "Muy exigente" -

"El objetivo es ser competitivo en cada partido, con una mentalidad de ganar jugando siempre con la misma filosofía", afirmó Giráldez, en francés, a principios de septiembre.

"La identidad del equipo se ha implantado desde la pretemporada.

“Debe ser permanente, sean cuales sean los cambios que operemos”, insistió el entrenador, que habla español, gallego, catalán, un poco de portugués y que dirige sus entrenamientos en inglés, en un plantel muy internacional.

La defensa y capitana del Lyon, Wendie Renard, valora “mucho tener un entrenador muy exigente, con una filosofía un poco a la española”.

El duelo ante el PSG del sábado será el primer test importante para Giráldez, antes de que el Lyon entre en liza en la Champions femenina el 7 de octubre ante el Arsenal, el defensor del título.

