Jonatan Giráldez: "Queremos que sea una continuación del Camp Nou"

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, no ve que la semifinal de la Liga de Campeones femenina esté cerrada a favor de su equipo pese al 5-1 de la ida en el Camp Nou, y quiere que el arranque de partido en el Wolfsburg Arena sea una "continuación" del primer duelo para estar más cerca de una nueva final, esta vez en Turín, de una competición en la que defienden el título.

"Hay que tener la capacidad de entrar al partido como lo logramos en el Camp Nou, queremos que sea una continuación del Camp Nou y tener la misma identidad. Nuestra mentalidad es la de dominar cada partido del minuto 1 al 90", avisó en rueda de prensa.

Giráldez no se fía del potencial del Wolfsburgo en su campo, que presentará un récord propio de asistencia. "Ellas están en su campo, han logrado buenos resultados ante Chelsea o Bayern y sabemos que la eliminatoria no está cerrada, está encarrilada. Queda lo importante, que es clasificarse y ganar, esa es la mentalidad y ambición que tiene el equipo", aseguró.

Para el técnico blaugrana, asegurar que buscan la victoria no es un mero formalismo, sino su "realidad". "Hay varios resultados que nos sirven para clasificarnos, pero intentaré sacar el mejor once y plantear el partido de la mejor manera para intentar ganar. El partido no está enfocado para repartir o regalar minutos sino para ganarlo", manifestó.

"Más allá de los goles lo importante es crear ocasiones y tengo la tranquilidad y confianza de que somos capaces de hacerlo. El gol no es una cosa que nos preocupe y el planteamiento será el mismo. Necesitamos ganar para continuar con la tan buena dinámica y conseguir experiencia", reiteró sobre la importancia de ganar, y no sólo de certificar el pase a la final.

Todo ello en base a un duelo de ida en el que lograron hacer "uno de los mejores partidos de la temporada". "Mañana será algo diferente, un partido más parecido al de la segunda parte con menos presión de ellas. Tendremos que tener líneas de pase cercanas para, en pérdidas, evitar que nos puedan correr", argumentó.