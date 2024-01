Sobre el 'The Best': "Estoy contento y orgulloso, también algo decepcionado"

BARCELONA, 16 Ene. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, aseguró antes de las semifinales de la Supercopa femenina contra el Real Madrid que deben "evitar" el foco mediático y centrarse en dar en el terreno de juego la "mejor versión" para volver a ganar a las blancas, como han hecho en el resto de duelos precedentes.

"Debemos centrarnos en la parte deportiva y evitar el foco mediático. No pienso en ello. El mensaje es dar la mejor versión y pensar en nosotros y lo que haces en el día a día. Lo que hagan los demás equipos no me importa. No pienso en ello, no ayuda. Ya tenemos bastante nosotros como para focalizarnos en los demás", señaló en rueda de prensa.

Giráldez no quiso comparar estos duelos con los Clásicos del fútbol masculino, donde cree que hay una "tradición histórica en cuanto a la rivalidad". "El Barça Femení tiene más experiencia y lleva más años trabajando en la sección. Depende del resultado, se habla si está más o menos cerca de nosotros. El año pasado fueron igualados y este año, al marcar cinco goles, parece que la distancia es mayor", valoró.

"El Real Madrid ha cambiado algunas jugadoras y esto puede afectar, sobre todo en su fase ofensiva. Estamos preparadas. Puede haber alguna variación en la alineación y en el tipo de presión, pero es nuestra responsabilidad anticipar el contexto para que no nos sorprenda el rival. Es un partido difícil porque son unas semifinales de Supercopa", avisó a sus jugadoras.

En este sentido, reiteró que "todo está más igualado" a un partido. "El ejemplo es la pasada temporada. Fuimos superiores hasta la expulsión, después cambia el contexto. Los partidos que implican una eliminatoria y que lo que gane pase, hace que se iguale", rememoró.

"Estamos con la motivación de que es el primer título. Debemos intentar dar la mejor versión. Es la carrera y la botella de agua. Si bebes ahora, tendrás más fuerza por lo que viene. Nos ayudaría mucho a afrontar el tramo importante de la temporada que está por venir", aseguró el técnico 'culer'.

En cuanto a las bajas, confirmó las de Alexia Putellas, Fridolina Rolfö, Cata Coll, Jana Fernández y Mapi León, además de tener la duda de Marta Torrejón. "Tenemos que ver hoy cómo está Marta. Recibió un golpe importante, que parecía menos de lo que fue. La idea es que pueda entrenar y, en función de las sensaciones, veremos si está disponible o no", apuntó.

Sí aprovechó la ocasión para enviar un dardo a la RFEF, por la tardanza en la elección de la sede y la fecha de esta Supercopa. "Hay que planificar con más tiempo. Solo por una tontería como por las reservas: una semana antes del partido, todo es más caro. Cuanto antes tengamos claro todo, mejor, porque debemos trabajar y organizar", argumentó.

Por otro lado, sobre no haber ganado el premio 'The Best' de la FIFA a mejor entrenador de fútbol femenino, comentó estar "bien y tranquilo", pero también crítico. "Los objetivos que logramos el pasado año son sumamente importantes. Estoy contento y orgulloso, también algo decepcionado. Desconozco los criterios, es una votación y hay personas que deciden asignar un voto para decidir quién merece ganar y quién no. No es cuestión mía responder esto", apuntó.

"Pero si analizas también a las jugadoras: ¿por qué no está Patri? ¿O Caro? Es una de las jugadoras más desequilibrantes que existen, o la que más. Mapi o Irene hicieron una gran temporada y merecían estar ahí. O Rolfö, tanto por lo que hizo con nosotros como con la selección. Hay cosas que, a nivel profesional, no están claras, pero desconozco los criterios y no debo dar explicaciones", añadió.

"Para mí, no es una motivación extra. La motivación es grupal, de títulos, de jugar como equipo. No debemos hacer reivindicaciones individuales. Siempre he explicado que la clave para conseguir premios individuales es que puedas ganar a nivel colectivo", concluyó, en este sentido, sobre unos 'The Best' en los que sí triunfó Aitana Bonmatí como mejor jugadora del año pasado.