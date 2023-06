Jonatan Giráldez: "El recuerdo de Turín no está presente"

"Somos mucho más pacientes cuando las cosas no salen"

BARCELONA, 2 Jun. 2023

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, confirmó que la disponibilidad de Alexia Putellas "es completa" y que el recuerdo de la derrota (1-3) contra el Lyon de la final de la Liga de Campeones del curso pasado "no está presente" en la víspera de la de este 2023, este sábado en Eindhoven contra el Wolfsburgo alemán.

"El trabajo de la final es un trabajo que hemos hecho toda la temporada. Ahora somos un equipo mucho más paciente cuando las cosas no salen como queremos. Tenemos opciones y el recuerdo de Turín ya no está presenta ahora mismo", manifestó el técnico azulgrana en rueda de prensa en el PSV Stadion.

Jonatan Giráldez ratificó que la "disponibilidad es completa" de la doble Balón de Oro, Alexia Putellas. "Queríamos tener a las 27 jugadores disponibles en buena forma y con buenas sensaciones. Habrá que ver el entrenamiento, pero hay buenas noticias sobre las jugadores que se estaban recuperando", apuntó.

A su juicio, ambos equipos llegan recuperados porque si no hay competición la obligación del técnico es crearla en los entrenamientos. "Hace tiempo que ganamos la Liga. Depende del entrenador que lleguen en la mejor forma al partido. Para ganar debemos minimizar sus principales armas, el ataque rápido y el balón parado. Debemos dominar el partido y minimizar los errores. Si somos capaces de hacer esto bien tendremos opciones de ganar", explicó.

Giráldez celebró que han tenido mucho tiempo para preparar la final de la 'Champions'. "Estoy orgulloso de la preparación y tengo muchas ganas de jugar mañana. Lo estoy viviendo con muchísima ilusión. Cuando tienes la oportunidad de ser el entrenador del Barça y competir por todos los títulos ... El estar aquí habla muy bien de lo que ha hecho el grupo. El ambiente es de optimismo, con muchas ganar de jugar y oler el césped. Estoy muy feliz de estar aquí y espero que mañana más después del partido", deseó.

La opción de que Alexia Putellas juegue más adelantada contra el Wolfsburgo es "otra más" por su capacidad en los últimos metros. "El otro día hicimos una prueba que podría darnos ventaja. El gol fue a pelota parada y de un rechace, pero en los últimos metros es determinante y es una opción", insistió.

Por otro lado, agradeció el desplazamiento de los 8.000 aficionados, a quien quiere "dar una alegría" porque quiere "jugar en el campo, en el banquillo y con el apoyo" de los hinchas. "El mensaje es muy claro: que hagan lo que han hecho toda la temporada, que pasen esa energía en casa y han de mantener esta nota mañana. Tenemos que ganar en el campo y también en la grada", declaró.

También indicó que el once para la final "está claro", aunque está a la espera de que no haya ningún percance en el último entrenamiento, y no se pronunció sobre los mensajes 'con el dos' de algunas jugadoras en sus redes sociales. "Para mi el foco es el partido. Esto no ayuda a que podamos ganar. Eso lo elimino de mi base de datos. Si suma, la teoría del dos o lo que quieras", apuntó.

