Jonatan Giráldez: "Este año tenemos más recursos ante el Lyon"

El entrenador del FC Barcelona Femenino, Jonatan Giráldez cree que, en comparación con la 2022, en esta ocasión tienen "más recursos" y "más jugadoras disponibles" de cara a la final de la Liga de Campeones que les medirá al Olympique de Lyon francés este sábado, pero también "la confianza de ser un equipo más experimentado".

"En primer lugar, tenemos más recursos disponibles en la plantilla, más jugadoras disponibles. En aquella final (la de 2022), estábamos muy limitadas por el número de futbolistas disponibles. Recuerdo que Oshoala no estaba al cien por cien, Martens tampoco y Mariona Caldentey también volvía de una lesión de larga duración. Y el tipo de jugadoras que teníamos disponibles para esa final no eran las que podían darnos lo que esperábamos de un partido así y darnos la victoria. Este año tenemos más recursos, más jugadoras disponibles", afirmó Giráldez en una entrevista a 'uefa.com' publicada este lunes.

El gallego considera que para el duelo de San Mamés tiene "más opciones para elegir qué perfil de jugadora sería mejor para disputar este partido". "Y tenemos la confianza de ser un equipo más experimentado. Somos un equipo que ha ido creciendo mucho, no sólo en las competiciones nacionales, internacionales, sino también con la selección", expresó.

El entrenador blaugrana dijo que "será una final muy igualada y los aficionados disfrutarán porque será un gran partido". "Para mí, Barça y Lyon son los dos mejores equipos de Europa, sin ninguna duda, por la calidad individual que tienen ambos equipos", apuntó.

"Si analizamos a cada jugadora por separado, no hay mucha diferencia. Todas las posiciones están cubiertas con futbolistas de alto nivel, que han estado ahí y lo han hecho bien, y su banquillo está lleno de jugadoras que pueden aportar algo más al equipo", añadió sobre su rival en el partido por el título.

El entrenador 'culer' vaticina "una final divertida, con dos onces titulares de calidad, con grandes suplentes en el banquillo que pueden ayudar mucho". "Por supuesto, desde la banda, tanto Sonia (Bompastor) como yo tendremos nuestras herramientas para intentar hacer una final entretenida, que, esperemos, favorezca al Barça", declaró un Giráldez que no olvida que su equipo tiene "jugadoras reconocidas internacionalmente, con mucha experiencia, con un nivel muy alto y capaces de jugar este tipo de eliminatorias".

Sobre Bompastor, recalcó que "tiene la experiencia de haber competido en la Champions y de haber jugado ya contra el Barça" y que ha conseguido llegar a otra final del torneo "después de una semifinal difícil, sobre todo en la ida, cuando perdían 2-0 contra el Paris Saint-Germain".

Pero el camino del Barcelona hacia la final de Bilbao no ha sido tampoco sencillo y el técnico gallego hace autocrítica. "El comienzo de nuestra temporada no fue perfecto porque todavía teníamos cosas que asentar y eso lleva su tiempo. Tuve una paciencia que probablemente no tuve en mi primera temporada como entrenador, cuando quieres hacerlo todo bien desde el principio, ganando cada partido por un amplio margen, cosa que hicimos, pero nos costó estar en nuestro mejor estado de forma al final de la temporada", confesó.

En la competición europea, el preparador remarcó que ha sido "un poco más paciente a la hora de reconocer que la forma varía" y que "los momentos importantes llegan en ciclos, como después de Navidad y cuando empiezas a jugar los cuartos de final".

"el equipo rindió en el momento más difícil de la temporada"

Giráldez, campeón en 2023 de la Liga de Campeones, no esconde que el mejor momento de la temporada hasta ahora fue el partido de vuelta de semifinales ante el Chelsea por "las dificultades" que tuvieron en la ida, destacando "la fortaleza mental que demostró el equipo, la tranquilidad con la que entrenaron esa semana y, sobre todo, la forma de jugar".

"Creo que hicimos un partido brillante. En el momento más difícil de la temporada, el equipo rindió y compitió, y merecimos ganar y llegar a la final", agregó el entrenador del FC Barcelona, que citó como claves de la remontada ante el equipo inglés el hacer "cosas diferentes en ataque".

"El papel de nuestras extremos y nuestras laterales cambió. Fuimos un poco más agresivos contra su línea defensiva, y les presionamos un poco más, dado el once inicial con el que salimos ese día. Eso nos permitió jugar un poco más por el centro, permitiendo a nuestras centrocampistas participar más, con más claridad. En defensa, también actuamos de forma diferente y nuestra presión funcionó muy bien, porque ellas estuvieron incómodas durante todo el partido", detalló

El técnico blaugrana también resaltó el "aspecto mental en cuanto a la forma de entrenar", de centrarse "en el día a día y evitar que la gente juegue cinco veces el partido de Stamford Bridge, jugándolo sólo una vez, preparándolas mentalmente". "La experiencia que tenemos de años anteriores, y también la madurez que está mostrando el equipo, cómo ha crecido el equipo en las últimas temporadas, también han sido factores clave", concluyó.

Europa Press