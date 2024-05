Jonatan Giráldez: "Hay que vivir el presente y somos las mejores"

"Este temporadón con los cuatro títulos tiene mucho mérito y quedará marcado en la historia"

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, celebró la victoria en la final de la Liga de Campeones Femenina contra el Lyon, por 2-0 en San Mamés (Bilbao), y sin querer hablar de la hegemonía en el fútbol europeo aseguró que le gusta "vivir el presente" y que, en estos dos últimos años, han demostrado ser mejores que el Lyon y que el resto de equipo.

"Ocho 'Champions' son muchísimas (las que tienen las francesas), pero me gusta vivir del presente y el año pasado hicimos una temporada magnífica y esta la hemos mejorado con un título más. Tenemos que vivir el presente y el año pasado fuimos las mejores y este año también", celebró en rueda de prensa tras el partido.

"Tenemos que disfrutar de los éxitos y la historia ya dirá quién es el mejor. Pero hoy se ha visto un gran partido y hemos sido algo superiores y hemos ganado. Hemos hecho muchas cosas bien, hoy. Como equipo hemos jugado muy bien a fútbol. Todas han hecho lo que se tenía que hacer para ganar". El legado que deje el Barça, con el paso de los años, se podrá en contexto y se verá, pero ahora mismo lo que hay que hacer es disfrutar", añadió.

Para el técnico, el equipo defendió muy bien, tuvo temple y supo jugar por las bandas. "Hemos defendido muy bien el 2 contra 1, hemos estado cerca de las extremos. Como valor añadido, los duelos. Hemos competido contra las mejores del mundo y ha sido una gran final, hemos merecido la victoria y estoy muy contento", se sinceró.

Una victoria que permite revalidar la 'Champions' del año pasado y sumar la tercera para el club. Y hacerlo ante un Lyon que era la 'bestia negra', con cuatro victorias en sendos partidos y contando dos finales anteriores de 'Champions'. "Era el único equipo que me faltaba por ganar, el único al que no había ganado. Por cómo hemos encarado el partido, estoy muy contento", reconoció.

"Por ser la última final y por lo que se dijo en diciembre de que el equipo iría hacia abajo. Hemos demostrado lo contrario, el equipo ha tenido nivel competitivo y estoy muy contento por las jugadoras. Al ganar he pensado en muchas cosas. Hay mucho trabajo detrás de lo que veis, que son los partidos. Pero hay muchas horas detrás", señaló.

"Hemos hecho una temporada perfecta, la nota es '10' porque hemos ganado los títulos y mereciéndolos, jugando muy bien y siendo superiores a nuestros rivales. Cuando le dedicas tantas horas y disfrutas tanto de tu profesión, pues me quedo con la conciencia muy tranquila de que me he vaciado y he hecho lo posible para ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Este temporadón con los cuatro títulos tiene mucho mérito y quedará marcado en la historia", resumió el técnico, que dejará el club a final de temporada para irse a Estados Unidos.

