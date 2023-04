Jonatan Giráldez: "Olvidamos la ida, nada se puede dar por hecho"

"Alexia tiene opciones de estar en la lista pero no tomaremos riesgos"

BARCELONA, 26 Abr. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, aseguró que deben afrontar el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones femenina, contra el Chelsea en el Spotify Camp Nou y con 0-1 de la ida, como si fuera el primer choque y sin dar "nada por hecho", y es que cree que deben ganarse todavía el pase a la final.

"Tenemos que olvidar la ida, solo analizar el partido para saber qué hacer mejor en esta vuelta, nada se puede dar por hecho en fútbol. Es un partido de alto nivel y de máxima exigencia, y tenemos que dar nuestra mejor versión", aseguró en rueda de prensa.

En la ida lograron un buen resultado, ese 0-1, por "hacer un buen partido". "Ahora hay que hacer otro buen partido. Si pensamos que la ida nos sirve para pasar, estamos equivocados. Tenemos que iniciar este partido como lo hicimos con el de la ida", recalcó el técnico.

Desmintió, así, que estén pensando ya en la posible final, que sería la cuarta para el club. "El foco depende de ti. A nivel mediático si la gente cree que estamos ya clasificadas, es normal que se produzca este relato. Pero yo como entrenador he hecho mención cero a la final", se sinceró.

"He mostrado a las jugadoras qué creo que podemos hacer mejor y cómo afrontar el partido de mañana. Esto sí depende de nosotras. Si no salimos con la actitud adecuada, el resultado de la ida no será suficiente", asestó.

Eso sí, quieren dar continuidad a las buenas sensaciones con balón que tuvieron en Stamford Bridge, donde pudieron haber logrado un resultado mejor. "Es una eliminatoria a 180 minutos y hay que dar continuidad a la labor defensiva pero sobre todo a lo que hicimos con balón, creando peligro. Optimismo, reforzar lo hecho bien y afrontar lo que viene", manifestó.

Y prepara una vuelta para hacer frente a un Chelsea que puede tener dos versiones; la de esperar para contraatacar o bien llevar la iniciativa del juego. "Esperamos una versión similar, porque el Chelsea tiene calidad para atacar con juego posicional y salen bien a la contra, preparamos el partido en estas dos versiones para tener más opciones de ganar", señaló.

Alexia, con opciones de volver al equipo

Por otro lado, el foco mediático está puesto también en el posible regreso tras su larga lesión de rodilla de la capitana, Alexia Putellas. "Alexia tiene opciones de estar en la convocatoria. Decidiremos qué es mejor para Alexia y para el equipo, nos jugamos la clasificación para la final de la 'Champions' y si nos puede ayudar, sea desde dentro, en el banquillo o fuera, necesitamos que todos vayan en la misma dirección", apeló.

Eso sí, tiene claro que no arriesgará. "No tomaremos ningún riesgo con Alexia. Lo más importante es clasificarnos para la final, todas las opciones ajenas al partido las tendremos que estudiar y valorar. Por mi parte, no tomaré ningún riesgo y menos con una jugadora que vuelve tras tantos meses de lesión y menos en un partido de esta magnitud", matizó.

Quien sí estará en el equipo es Caroline Graham Hansen, autora del buen gol en Londres. "Ha trabajado muy bien en su proceso de recuperación, en fuerza y trabajo de campo pero también en casa, en descanso y comidas. Lo valoramos muchísimo. En la ida, esa calidad que tiene en uno contra uno era una de las claves y mañana seguramente también", señaló.

Europa Press