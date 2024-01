El entrenador del FC Barcelona Femení, Jonatan Giráldez, negó este miércoles que le competa a él valorar "si hay o no distancia" de su equipo con el Real Madrid, a rebufo del triunfo por 4-0 de las culés ante las merengues en las semifinales de la Supercopa de España, que se está disputando en Leganés (Madrid).

"Si hay o no distancia, no es algo que me compete a mí. Yo soy entrenador, estoy muy contento porque hemos hecho un gran partido y por la clasificación. Creo que hemos sido superiores con balón y sin balón, eso es lo más importante y es con lo que me quedo", dijo Giráldez en rueda de prensa desde el Estadio Municipal de Butarque.

"Valoro muy positivamente el partido porque hemos jugado bien, sobre todo en la primera parte. Ya en la segunda parte hemos hecho menos ocasiones, pero ellas ninguna. Un partido muy completo, y por tanto las conclusiones son muy positivas", reiteró el entrenador blaugrana.

Además, centró sus elogios en Ona Batlle. "La adaptación a veces al Barça no es sencilla, pero ella lo ha hecho muy bien y es muy determinante. "Estoy muy contento con ella porque la adaptación es muy buena", argumentó sobre la exlateral izquierdo del Manchester United.

Sobre las comparaciones de este 'Clásico' con el vivido hace dos meses en la jornada 9 de la Liga F, Giráldez admitió que "esperaba alguna variación táctica que no ha habido". "Hemos tenido mucha facilidad para llegar a situaciones de ataque", subrayó al respecto.

Por otra parte, no vio diferencias entre este curso y los anteriores en el banquillo culé. "Lo disfruto de la misma manera. Me encanta mi trabajo, me encanta ir a entrenar, me encanta ver partidos. Lo disfruto igual que el año pasado o mi primera temporada. Lo dejaré todo para intentar lograr el mayor número de títulos posible", indicó Giráldez, que dejará el Barça a la conclusión de esta misma campaña.

Por último, insistió en la gran imagen de sus jugadoras. "Hemos sido muy superiores en todo el partido, en la manera de atacar, en cómo teníamos que encontrar los espacios. Incluso en la segunda parte, con el resultado tan favorable, no nos han chutado creo ni una vez a portería", concluyó.