Jonathan Bailey es elegido "el hombre vivo más sexy" por la revista People

LOS ÁNGELES, 3 nov (Reuters) - El actor inglés Jonathan Bailey, que vuelve a los cines este mes con el musical "Wicked: For Good", fue nombrado el lunes "el hombre vivo más 'sexy'" de este año por la revista People.

Bailey, de 37 años, dijo que era un "gran honor" recibir este galardón de la cultura pop, concedido anteriormente a estrellas como Chris Hemsworth y George Clooney.

"Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es completamente absurdo", dijo Bailey a People entre risas. Bromeó diciendo que solo había compartido la noticia con su perro, Benson.

La elección de Bailey, también conocido por su papel como Lord Anthony en el drama de época "Bridgerton", se anunció en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Bailey interpretó al príncipe Fiyero en el éxito de taquilla del año pasado "Wicked", una precuela de "El mago de Oz", y repetirá el papel en la secuela "Wicked: For Good". El actor también protagonizó la película sobre dinosaurios "Jurassic World" este verano.

El actor de "The Office" John Krasinski fue nombrado "hombre vivo más sexy" en 2024.

Otros actores y cantantes que han recibido el título de los editores de la revista People son Blake Shelton, Adam Levine, Idris Elba y Channing Tatum. (Información de Lisa Richwine; edición de Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)