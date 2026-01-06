Jonathan David se redime y regala por Reyes una goleada a la Juve

Tres días después de su empate en casa ante el modesto Lecce y liderada por Jonathan David, la Juventus descargó su frustración este martes, día de los Reyes Magos, contra el Sassuolo, al que superó por 3-0 en la 19ª jornada de la Serie A

Con una asistencia y un gol, David fue el gran artífice de la victoria de la Juve, la cuarta de la Vecchia Signora en las últimas cinco jornadas.

El exdelantero canadiense del Lille tenía mucho que hacerse perdonar: en el empate 1-1 contra el Lecce, el sábado, privó a su equipo del triunfo al fallar su lanzamiento de penal.

Este martes contra el Sassuolo el equipo dirigido por Luciano Spalletti apenas sufrió: sólo necesitó 16 minutos para adelantarse con un gol en propia meta de Tarik Muharemovic.

- Roma y Como también ganan -

Dominadora pero imprecisa, la Juve tardó en plasmar su superioridad, hasta que Fabio Miretti, servido por David, por fin dobló la ventaja en el minuto 62.

La Juve añadió de inmediato el tercer tanto (63'), con David aprovechando un mal pase de Arijanet Muric para encarar la portería y anotar su segundo gol en la Serie A tras cinco meses de espera, antes de ser felicitado efusivamente en el campo por sus compañeros y su entrenador.

Gracias a este triunfo, la Juve recuperó la cuarta plaza con 36 puntos, a un paso del podio, pero los Bianconeri han disputado dos partidos más que el trío de cabeza: el Inter, líder con 39 puntos, el AC Milan (2º, 38) y el Nápoles (3º, 37).

La cuarta plaza está muy disputada: la Juve siente el acecho de la AS Roma (5ª, 36 pts) y del Como (6º, 33 pts y un partido menos).

Estos tres equipos ocuparon sucesivamente el martes, en cuestión de horas, esa última plaza que da acceso a la Liga de Campeones.

En la apertura de esta 19ª jornada, el Como, dirigido por el español Cesc Fàbregas, se impuso 2-0 en el campo del Pisa y encadenó una tercera victoria consecutiva en liga gracias a Maximo Perrone (68') y a un doblete de Anastasios Douvikas (76' y 90'+6, de penalti).

El club lombardo, cuyos propietarios indonesios, los hermanos Hartono, figuran entre los multimillonarios más ricos del planeta, saltó a la cuarta posición antes de ser desalojado por la AS Roma.

El equipo de la capital firmó en Lecce su primera victoria en casa desde el 23 de noviembre gracias al tercer gol en la Serie A del irlandés Evan Ferguson (14') y a Artem Dovbyk (71').

El miércoles, el Inter de Milán puede asegurarse el título honorífico de campeón de invierno si se impone en Parma.