Jonathan Kuminga vuelve a la cancha con los Warriors tras meses de estancamiento contractual

SAN FRANCISCO (AP) — Jonathan Kuminga consideró que fue una experiencia positiva de aprendizaje el pasar por una larga negociación de contrato para comprender mejor el lado comercial de la NBA. Y el alero de quinto año expresó el jueves su deseo de quedarse con los Warriors de Golden State a largo plazo.

Espera que ese sentimiento sea mutuo. Sólo el tiempo lo dirá.

"Lo diría basándome en que estoy de vuelta aquí, oficialmente ahora", afirmó Kuminga tras su primer entrenamiento con los Warriors desde que firmó el martes un contrato de dos años que le pagará US$46,5 millones. "A fin de cuentas, veamos a dónde nos lleva esto. Mi enfoque este año es esforzarme y realmente ayudarnos a ganar".

Como grupo, Golden State dio la bienvenida a Kuminga después de meses de incertidumbre para ambas partes. En junio, Kuminga recibió una oferta calificada y consideró otras opciones multianuales.

"Si me hubieras preguntado hace un par de años, en el primer y segundo año, si pasaría por una negociación más larga, no te lo habría dicho", comentó. "Es parte de lo que hacemos, es un negocio. A fin de cuentas, lo que importa es que lo logramos. Estoy emocionado de estar aquí. ... Me siento bendecido".

Kuminga dijo que sus compañeros de equipo estaban felices de tenerlo de vuelta.

Luego todos se pusieron a trabajar. Kuminga participó en la práctica y en una parte del juego del equipo en el segundo día del campamento de entrenamiento en el Chase Center.

"Se veía bien. Creo que Jonathan está en buena condición. Ha estado entrenando", dijo Kerr. "Está corriendo sprints allá abajo ahora mismo... Seth Curry no participó en el juego de práctica, sólo queríamos que tuviera una muy buena práctica antes de jugar, ritmo, condición, todo eso".

Kuminga ha cambiado su camiseta número 00 por el número 1. Decidió no optar por "un número loco, 56, 55".

"Un nuevo comienzo", explicó. "Solo quiero probar cosas nuevas".

Kuminga, quien cumplirá 23 años el lunes, se perdió gran parte de la temporada pasada por una lesión en el tobillo derecho. Promedió 15,3 puntos, 4,6 rebotes y 2,2 asistencias en 24,3 minutos en 47 juegos, siendo titular sólo en diez. También anotó 15,3 puntos por partido en ocho duelos de playoffs mientras atinaba el 48% de sus tiros de campo y acertó el 40% de sus intentos de triples.

Eso incluyó una actuación de 30 puntos, la mejor de su carrera, en el tercer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste contra los Timberwolves de Minnesota.

