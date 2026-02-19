Jonathan Milan gana la cuarta etapa del Tour UAE, Tiberi sigue líder

El italiano Jonathan Milan ganó este jueves en Fujairah la cuarta etapa de la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos -Tour UAE-, en una jornada en la que Antonio Tiberi, vencedor en la víspera de la etapa reina en Jebel Mobrah, conservó el maillot de líder.

El corredor del equipo Lidl-Trek se impuso al esprint al británico Ethan Vernon y a otro italiano, Matteo Milan, para firmar su tercera victoria de esta temporada.

El viernes, la quinta etapa alrededor de Dubái (166 km) ofrece una nueva posibilidad de triunfo a los esprínters antes de la jornada del sábado, que promete una bonita batalla entre los dos primeros de la clasificación general, Antonio Tiberi y el mexicano Isaac Del Toro, en la subida final a Jebel Hafeet (10,6 km al 6,9 % de pendiente).