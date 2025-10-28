Jonathan Taylor y Daniel Jones impulsan un inicio sorprendente, pero los Colts no se confían

INDIANÁPOLIS (AP) — Jonathan Taylor parece alcanzar un nuevo hito cada semana. Daniel Jones está en medio de su mejor temporada, y los Colts de Indianápolis tienen el mejor récord de la NFL en ocho juegos.

¿Sorprendido?

Muchos pronosticadores consideraron a este equipo como uno de los peores de la liga hace dos meses. Ahora, los Colts han ganado cuatro juegos seguidos, están en la cima de la División Sur de la Conferencia Americana y están llamando la atención en todas partes. Han sido tan impresionantes que incluso algunos jugadores están sorprendidos por lo que están viendo.

"Es una locura porque ejecutamos una jugada en las tarjetas y decimos: 'No hay manera de que se vea así'", dijo el receptor Michael Pittman Jr. después de la victoria del domingo 38-14 sobre Tennessee.

"Y luego se ve exactamente así, y está completamente abierto. Estoy como, 'Está bien, tal vez él (el entrenador Shane Steichen) esté en algo'".

Steichen parece haberlo descifrado.

Los Colts tienen un récord de 7-1 en general y 5-0 en casa por primera vez desde 2009. Son el primer equipo en anotar 30 o más puntos en seis de sus primeros ocho juegos desde Arizona en 2021, y han anotado 270 puntos, el total más alto de ocho juegos en la era de Indianápolis de la franquicia.

Individualmente, también lo están logrando.

Jones finalmente parece el quarterback franquicia que los Giants de Nueva York imaginaron cuando lo seleccionaron en la sexta posición global en 2019. Tiene cuatro juegos consecutivos con al menos 210 yardas, dos o más pases de anotación y un índice de pasador de 100 o más, y si gana solo tres juegos más, tendrá un nuevo mejor récord personal.

Taylor podría estar persiguiendo una temporada de 2000 yardas mientras promedia 5,9 yardas por acarreo. El domingo, tuvo su cuarto juego con tres touchdowns esta temporada, una hazaña que ha ocurrido solo ocho veces en el resto de la liga.

También se convirtió en el sexto jugador en la historia de la liga con 70 TDs totales en sus primeros 75 juegos, uniéndose a Jim Brown, LaDainian Tomlinson, Emmitt Smith, Chuck Foreman y Todd Gurley.

Lejos de disfrutar de las sorpresas de septiembre y octubre, un respiro bienvenido dadas las luchas de principios de temporada de años recientes, en los Colts saben que noviembre y diciembre dictarán si solo tuvieron un buen comienzo o si son un equipo legítimo de playoffs.

"Siempre quieres empezar rápido en esta liga", dijo Steichen. "Los 32 equipos están tratando de empezar rápido y ganar tantos como puedan. Pero creo que la temporada comienza en noviembre, diciembre. Ahí es donde realmente comienza a intensificarse. Tienes que jugar lo mejor posible en estos próximos dos meses".

Lo que está funcionando

La ofensiva. Además de Taylor y Jones, Pittman, el novato TE Tyler Warren y la línea ofensiva parecen estar en perfecta sincronía.

La combinación ha hecho que Indianápolis anote un promedio de 33,8 puntos por juego, el más alto de la liga. Taylor ha sido incluso mejor que cuando ganó la corona de corredor de la liga en 2021, y Jones podría ser la mejor adquisición de la temporada baja en la liga.

Necesita ayuda

La defensiva contra la carrera. Es difícil criticar mucho el desempeño del domingo, pero los Colts permitieron su segundo total más alto de yardas por tierra de la temporada, 113 yardas en 25 acarreos. El promedio de 4,5 yardas por acarreo también fue el más alto permitido desde la semana dos.

