Jonrón de Altuve impulsa a Astros a barrer a Rangers y liderar el Oeste de la Liga Americana

HOUSTON (AP) — El venezolano José Altuve conectó un jonrón de dos carreras y el dominicano Jeremy Peña bateó un cuadrangular y un doble la noche del miércoles para ayudar a los Astros de Houston a vencer 5-2 a los Rangers de Texas y completar una barrida.

La victoria, junto con la derrota de Seattle ante Kansas City, coloca a los Astros medio juego por delante de los Marineros en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.

El juego estaba empatado 2-2 cuando el boricua Carlos Correa conectó un sencillo para comenzar el tercer inning. El jonrón de Altuve contra Jacob deGrom (12-8) puso a los Astros arriba 4-2.

El mexicano Alejandro Osuna conectó un sencillo con un out en el segundo y robó la segunda base.

Cristian Javier (2-3) permitió cinco hits y dos carreras en seis sólidas entradas para llevarse la victoria. Bryan King lanzó una novena entrada sin carreras para su segundo salvamento.

DeGrom cedió seis hits e igualó su máximo de la temporada con cinco carreras.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Duran de 1-1. El mexicoamericano Rowdy Tellez de 3-1.

Por los Astros, el dominicano Yainer Diaz de 3-1 con dos producidas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.