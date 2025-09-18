Jonrón de Altuve impulsa a Astros a barrer a Rangers y liderar el Oeste de la Liga Americana
- 1 minuto de lectura'
HOUSTON (AP) — El venezolano José Altuve conectó un jonrón de dos carreras y el dominicano Jeremy Peña bateó un cuadrangular y un doble la noche del miércoles para ayudar a los Astros de Houston a vencer 5-2 a los Rangers de Texas y completar una barrida.
La victoria, junto con la derrota de Seattle ante Kansas City, coloca a los Astros medio juego por delante de los Marineros en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana.
El juego estaba empatado 2-2 cuando el boricua Carlos Correa conectó un sencillo para comenzar el tercer inning. El jonrón de Altuve contra Jacob deGrom (12-8) puso a los Astros arriba 4-2.
El mexicano Alejandro Osuna conectó un sencillo con un out en el segundo y robó la segunda base.
Cristian Javier (2-3) permitió cinco hits y dos carreras en seis sólidas entradas para llevarse la victoria. Bryan King lanzó una novena entrada sin carreras para su segundo salvamento.
DeGrom cedió seis hits e igualó su máximo de la temporada con cinco carreras.
Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Duran de 1-1. El mexicoamericano Rowdy Tellez de 3-1.
Por los Astros, el dominicano Yainer Diaz de 3-1 con dos producidas.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Otras noticias de MLB
- 1
Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en septiembre 2025
- 2
Cecilia Moreau advirtió la ausencia de Martín Menem, corrió al micrófono y abrió la sesión en Diputados
- 3
Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible
- 4
“Mis ojos ya no están”: las decenas de personas que quedaron ciegas en Líbano hace un año por el ataque israelí con beep