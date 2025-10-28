Jonrón de Freeman en la 18va da triunfo 6-5 a Dodgers sobre Azulejos en clásico de la Serie Mundial
LOS ÁNGELES (AP) — Freddie Freeman conectó un jonrón al inicio de la parte baja de la 18va entrada, Shohei Ohtani se fue profundo dos veces en otra actuación récord y los Dodgers de Los Ángeles superaron 6-5 a los Azulejos de Toronto en el tercer juego el lunes por la noche para ganar un clásico de la Serie Mundial.
Los Dodgers, campeones defensores, tomaron una ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete y aún tienen la oportunidad de ganar el título en casa, algo que no han hecho desde 1963.
Freeman conectó contra Brendon Little, enviando un batazo de 406 pies al jardín central para finalmente terminar un juego que duró seis horas y 39 minutos y que igualó el récord de más entradas en la historia de la Serie Mundial.
