LA NACION

Jonrón de Freeman en la 18va da triunfo 6-5 a Dodgers sobre Azulejos en clásico de la Serie Mundial

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Jonrón de Freeman en la 18va da triunfo 6-5 a Dodgers sobre Azulejos en clásico de la Serie Mundial
Jonrón de Freeman en la 18va da triunfo 6-5 a Dodgers sobre Azulejos en clásico de la Serie MundialDavid J. Phillip - AP

LOS ÁNGELES (AP) — Freddie Freeman conectó un jonrón al inicio de la parte baja de la 18va entrada, Shohei Ohtani se fue profundo dos veces en otra actuación récord y los Dodgers de Los Ángeles superaron 6-5 a los Azulejos de Toronto en el tercer juego el lunes por la noche para ganar un clásico de la Serie Mundial.

Los Dodgers, campeones defensores, tomaron una ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete y aún tienen la oportunidad de ganar el título en casa, algo que no han hecho desde 1963.

Freeman conectó contra Brendon Little, enviando un batazo de 406 pies al jardín central para finalmente terminar un juego que duró seis horas y 39 minutos y que igualó el récord de más entradas en la historia de la Serie Mundial.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
Más leídas
  1. Su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad, el motivo por el que se divorció de Jorge Rial y su soltería
    1

    Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial

  2. Se estrellan dos aeronaves del ejército de EE.UU. el mismo día y se agrava la seguidilla de accidentes
    2

    La Armada de Estados Unidos pierde dos aeronaves en 30 minutos en el Mar de China y crece la lista de incidentes

  3. Cae un bastión militar clave en el país de la peor crisis humanitaria del mundo: asedio, ejecuciones y desapariciones
    3

    La caída de El Fasher: las fuerzas paramilitares toman el último bastión del ejército sudanés en Darfur

  4. El bastión peronista que resistió el avance violeta y donde Santilli perdió por 20 puntos
    4

    Florencio Varela: el municipio peronista que resistió el avance de La Libertad Avanza

Cargando banners ...