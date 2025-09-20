Jonrón decisivo de Durán da triunfo a Medias Rojas, que eliminan a Rays

TAMPA, Florida, EE. UU. (AP) — El mexicano Jarren Durán conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, Garrett Crochet logró nueve ponches en seis innings y los Medias Rojas de Boston dejaron a los Rays de Tampa Bay oficialmente fuera de la postemporada, al vencerlos el viernes por 11-7.

Con la victoria, los Medias Rojas están empatados con Houston en la pugna por el segundo pasaje de comodín de la Liga Americana, un juego y medio por delante de Cleveland.

El 16º jonrón de Durán en la temporada les dio a los Medias Rojas una ventaja de 4-3. También conectó un sencillo durante una octava entrada de siete carreras.

Nate Eaton pegó un sencillo impulsor en la octava, Ceddanne Rafaela contribuyó con un hit productor, y Boston también capitalizó dos errores y un bateador golpeado.

El venezolano Everson Pereira logró un grand slam contra Chris Murphy con dos outs en la parte baja de la novena para reducir la ventaja de los Medias Rojas a 11-7.

Los Rays atacaron temprano. El cubano Yandy Díaz conectó un doble al primer lanzamiento y anotó con un sencillo impulsor de Nick Fortes. El novato Carson Williams siguió con su quinto jonrón, y Díaz agregó su 25º de la temporada al iniciar la tercera entrada.

Boston respondió en la segunda, cuando Eaton anotó desde la inicial con un sencillo de Nathaniel Lowe. Alex Bregman empató en la tercera con su 18º jonrón, un batazo de 362 pies por la pradera izquierda.

Crochet (17-5) permitió tres carreras y cuatro hits, además de regalar tres bases por bolas. Los Medias Rojas sacaron al abridor Drew Rasmussen después de tres innings. Garrett Cleavinger (1-6) permitió el jonrón de Duran.

Por los Medias Rojas, el mexicano Durán de 6-2 con dos anotadas y dos impulsadas. El venezolano Carlos Narváez de 5-0.

Por los Rays, el venezolano Pereira de 5-1 con una anotada y cuatro empujadas. El cubano Díaz de 4-3 con dos anotadas y una remolcada. El dominicano Christopher Morel de 1-0.