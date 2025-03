Jordan Bardella, el plan B de la ultraderecha para la presidencia de Francia

Jordan Bardella es un joven de 29 años seguro de sí mismo y popular en las redes sociales, que se erigió como la alternativa de la ultraderecha a la elección presidencial de Francia pese a no apellidarse Le Pen.

La inhabilitación este lunes de Marine Le Pen para presentarse a las elecciones durante cinco años impulsó la hipótesis de que su joven protegido la reemplace en la candidatura presidencial de 2027.

"No es ningún misterio que hoy Jordan Bardella sería el mejor situado", aseguró Louis Aliot sobre su otrora rival por la presidencia del partido Agrupación Nacional (RN).

La hija de Jean-Marie Le Pen, el controvertido fundador del Frente Nacional (rebautizado RN en 2018), ya le encargó liderar su partido en las elecciones europeas de 2019 y 2024, que ganó en ambas ocasiones.

La líder de facto de RN, que Bardella preside desde 2021, confirmó a mediados de junio que este sería primer ministro si obtenían una mayoría absoluta en las elecciones legislativas. No lo lograron.

"Lo considera como un hijo espiritual", aseguró entonces un diputado próximo a ambos. La ultraderechista de 56 años lo veía incluso como su "pareja ejecutiva" si lograba convertirse en presidenta.

Pero para sus detractores, su imagen de "yerno ideal", siempre vestido y peinado de forma impoluta, busca esconder un político carente de sustancia, así como las raíces antisemitas y racistas de su formación.

- "Capitán, mi capitán" -

Ante el público, presenta una biografía diferente al clan Le Pen, que parece convencer. Un 31% de los franceses lo prefieren frente a un 16% que escogen a la líder ultraderechista, según un sondeo de Odoxa sobre ambos publicado este lunes.

Nacido en 1995 en el seno de una familia de origen italiano, el eurodiputado siempre destaca que creció en una torre de viviendas sociales de un suburbio de París, marcado por el "narcotráfico" y niñas "con velo" islámico.

Pero Bardella, criado por su madre, suele evitar hablar de su padre, un próspero empresario que le regala un auto y le alquila un piso, y con quien pasa fines de semana en su vivienda en zonas más acomodadas.

A esto suma su estrategia en redes sociales para atraer a jóvenes. En TikTok es una de las personalidades preferidas, con más de 2 millones de abonados, y suele darse baños de selfies tras cada mitin o en cada desplazamiento.

Y sus seguidores no dudan en publicar vídeos de él, dibujando incluso corazones. "Capitán, mi capitán, necesitamos que nos guíes", se escucha en uno de los vídeos publicados durante la campaña de las europeas en 2024.

A nivel ideológico, ofrece un rostro más liberal en la economía que Le Pen y más conservador en lo social, pero sin abandonar su línea contra la inmigración, la inseguridad y la ecología "punitiva".

- "Bando patriota" -

En su libro "Ce que je cherche" (Lo que busco), publicado en noviembre, el joven asegura querer unir "a los franceses de las clases populares y a una parte de la burguesía conservadora", en pos de la "unidad del bando patriota".

Los rivales de Bardella, quien cursó estudios universitarios de Geografía que no terminó para consagrarse a su carrera política, lo acusan de no conocer a fondo las cuestiones políticas y de no tener posiciones claras.

"Yo no soy como usted, cambiando de opinión sobre todo (...), diciendo 'queremos salir de Europa' y luego 'al final queremos quedarnos'", le dijo en mayo de 2024 durante un debate el entonces primer ministro, Gabriel Attal.

El ascenso del líder ultraderechista, del que se conoce poco de su vida privada más allá de haber sido pareja de una sobrina de Marine Le Pen, no ha estado exento de polémica.

Un reportaje de la televisión pública francesa denunció en enero que usó de 2015 a 2017 una cuenta anónima de Twitter (rebautizado X) "RepNat du Gaito" para compartir mensajes racistas, algo que el interesado niega.

Y en noviembre, Bardella, que se unió al Frente Nacional en 2012, consideró que su fundador Jean-Marie Le Pen no era "antisemita", pese a sus condenas judiciales, antes de dar marcha atrás debido a la polémica generada.

