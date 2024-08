Jordan Díaz, primer campeón español de triple salto: "Acabo de hacer historia"

"Acabo de hacer historia". Jordan Díaz, primer triplista español que gana el oro olímpico, se mostró exultante este viernes tras su triunfo en París frente al veterano Pedro Pichardo, y apunta ya a otros objetivos en competiciones internacionales.

Díaz se impuso en París dos meses después de su victoria en el europeo de Roma en junio, también contra Pichardo, de origen cubano como él y que compite bajo los colores de Portugal.

La competencia en la capital italiana fue para Díaz la primera con España, tras desertar de la delegación cubana durante una escala en Madrid en junio de 2021.

El pupilo de Iván Pedroso, que entrena con él en su centro de élite de Guadalajara, al este de Madrid, afirmó a la prensa que lo logrado este viernes es "el sueño de pequeño".

Y eso que la noche pasada no fue fácil.

"No pude dormir, las camas [de la Villa Olímpica] están duras, me acosté a las 3 de la mañana, me levanté a las 9 por el nerviosismo. Me acosté de nuevo, me levanté a las 12, comí, hablé con Iván y me vine a entrenar" antes de la final, relató el habanero de 23 años.

En cuanto a la marca ganadora -17.86 metros en el primer intento, dos centímetros por encima del mejor salto de Pichardo-, "ha sido bastante buena", afirmó.

¿Objetivos futuros? Seguir ganando campeonatos, con la mira puesta en el Mundial de Tokio-2025, dice el que ha competido dos veces con España y suma ya dos oros, europeo -con 18.18 metros, tercera mejor marca de la historia de la disciplina- y ahora olímpico.

"El récord del mundo me da completamente igual, si sale en alguna competición, va a salir, si no, me da igual", dijo Díaz, que en Roma se quedó a 11 cm del récord mundial del británico Jonathan Edwards, vigente desde 1995.

"Acabo de hacer historia. Era el objetivo que tenía cuando llegué aquí, por España, que era hacer historia, creo que ya lo he hecho".

Avl/mcd

AFP