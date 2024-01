AMSTERDAM (AP) — La lucrativa liga saudí de fútbol perdió a uno de sus jugadores de alto perfil el jueves después de que el mediocampista inglés Jordan Henderson renunció al Al-Ettifaq para firmaron con el Ajax, la tribulada potencia holandesa.

Henderson, excapitán del Liverpool, duró sólo seis meses en Arabia Saudí tras unirse a un grupo de jugadores de élite, liderados por Cristiano Ronaldo y Neymar, que se fueron al reinado con lucrativos contratos.

Pero eso no fue suficiente para Henderson, de 33 años, de quien se reportó nunca se estableció en el Medio Oriente y que vio su retorno al fútbol europeo como un punto importante para volver a la selección inglesa antes del Campeonato Europeo.

“Esto es sólo parte del fútbol, en todo el mundo y en la vida, en todas las carreras. A veces, a pesar de los mejores esfuerzos la gente no se ajusta o establece y eso puede impactar su actuación y llevar a la frustración de todo”, indicó el vicepresidente y director ejecutivo interino de la liga saudí Saad Allazeez.

“Jordan es un buen chico y es una lástima que las cosas no funcionaron para él, pero él sería el primero en admitir que le dieron todo el apoyo y respeto”.

La llegada de Henderson es importante para el Ajax, cuyo joven equipo necesita un mediocampista experimentado para recuperarse de un desastroso inicio de temporada.

“Realmente queríamos un experimentado mediocampista con cualidades de líder. Debido a lesiones, también queríamos a alguien que pudiera ser titular inmediatamente. Jordan Henderson es ese jugador”, aseguró el técnico John van ’t Schip en un comunicado el jueves en el que el Ajax confirmó la contratación.

Henderson firmó un acuerdo hasta el 30 de junio del 2026. Los detalles financieros no se dieron a conocer.

Henderson, quien. sefue al Al-Ettifaq en julio, se unió al excapitán del Liverpool Steven Gerard, quien dirige al club. Pero su decisión llevó a una reacción negativa de la comunidad LGBTI en Inglaterra y dañó su reputación.

Anteriormente Henderson había demostrado su apoyo a la inclusión portando brazaletes con los colores del arcoíris como parte de una campaña del grupo Stonewall.

Henderson suma 81 apariciones con Inglaterra, pero tuvo problemas para levantar a su equipo saudí. Al-Ettifaq es octavo en la Saudi Pro League.

Al-Ettifaq indicó en un comunicado que el club y Henderson “acordaron mutuamente rescindir el contrato del jugador de manera inmediata”.

Con su partida a Amsterdam, Henderson tendrá que recortar su salario. Se reportó que su contrato de tres años en Arabia Saudí le pagaba 700.000 libras (900.000 dólares) a la semana. Los salarios son mucho más bajo en el Ajax, aunque el club incrementó la nómina en años recientes buscando volver a ser competitivos.

“The club and Jordan believe this quick decision, without any delay or further distraction, has been made for both the overall good of the club and for Jordan,” the statement said.