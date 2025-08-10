Jordania acoge el martes una reunión entre responsables sirios y estadounidenses

Jordania acogerá el martes una reunión entre sirios y estadounidenses sobre la situación en Siria y las formas de apoyar la reconstrucción del país afectado por la inestabilidad y las tensiones comunitarias, tras 13 años de guerra civil y el derrocamiento de Bashar al Asad.

"La reunión examinará la situación en Siria y los medios para apoyar el proceso de reconstrucción del país sobre bases que garanticen su seguridad, su estabilidad y su soberanía y preservando los derechos de todos los sirios", afirmó un comunicado del Ministerio jordano de Relaciones Exteriores.

El texto precisa que "este encuentro, en el que participan el ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asad al Shibani, y el emisario estadounidense para Siria, Thomas Barrack, se inscribe en la prolongación de las discusiones recibidas por Amán el 19 de julio de 2025".

Esos intercambios abordaron el tema de los enfrentamientos sangrientos ocurridos en la provincia siria de Sueida, de mayoría drusa.

En julio, la violencia comunitaria entre combatientes drusos y beduinos sunitas provocó la intervención de las fuerzas gubernamentales y de combatientes tribales que vinieron a apoyar a los beduinos, así con la del ejército israelí, que bombardeó en apoyo de los drusos.

Un cese el fuego puso fin a una semana de hostilidades que causaron 1400 muertos, según un balance del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, pero la situación siguió tensa, con una reanudación de la violencia en agosto.