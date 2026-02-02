Jordania afirma que no se prestará para ninguna acción militar contra Irán

El principal diplomático de Jordania aseguró el lunes a su homólogo iraní que el reino no permitirá que su territorio ni su espacio aéreo sean utilizados para lanzar ataques contra la República Islámica.

"Jordania no será un campo de batalla en ningún conflicto regional ni una plataforma de lanzamiento para ninguna acción militar contra Irán", declaró Ayman Safadi al ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchi, en una conversación telefónica, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores jordano.

Safadi añadió que su país "no permitirá que ninguna parte viole su espacio aéreo ni amenace su seguridad y la seguridad de sus ciudadanos", en medio de amenazas estadounidenses de un posible ataque contra Irán.

La semana pasada, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, también dijo en una llamada al presidente iraní, Masud Pezeshkian, que la monarquía del Golfo no permitirá que se lancen ataques contra Irán desde su territorio.

El príncipe reafirmó que la postura del reino saudí es "de respetar la soberanía de la República Islámica de Irán, y que (...) no permitirá que su espacio aéreo ni su territorio sean utilizados para ninguna acción militar contra" Irán, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí en un comunicado.

Este lunes el presidente iraní pidió la apertura de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica, después de que el presidente Donald Trump se mostrara optimista sobre un acuerdo para evitar una intervención militar, informó la agencia de noticias Fars, citando una fuente gubernamental.