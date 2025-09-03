Jordania anuncia la suspensión de lanzamientos de ayuda en la Franja de Gaza

Un responsable de una organización caritativa jordana vinculada al gobierno anunció el miércoles la suspensión de los lanzamientos de ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza, amenazada por el hambre y devastada por la guerra.

"Los lanzamientos aéreos que permitieron enviar gran parte de la ayuda hacia Gaza están suspendidos estos días", declaró a la AFP Hussein al-Shabli, secretario general de la Organización Caritativa Hachemita Jordana.

Según este responsable, se están preparando otras "disposiciones" para continuar enviando ayuda al territorio palestino, asediado por Israel desde el inicio de la guerra y donde viven cerca de dos millones de habitantes.

El conflicto empezó tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El último lanzamiento de ayuda tuvo lugar el 26 de agosto, con la participación de aviones de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Alemania e Indonesia, según el ejército jordano, que coordinaba estas operaciones desde su reanudación a finales de julio con la aprobación de Israel.

Una fuente gubernamental jordana que solicitó el anonimato indicó a la AFP que "Jordania está siempre dispuesta a continuar los lanzamientos aéreos" cuando se "levanten los obstáculos israelíes", sin dar más explicaciones.

El canal público israelí Kan anunció el domingo que los lanzamientos de ayuda están suspendidos "hasta nuevo aviso", precisando que Arabia Saudita y Egipto, que participaban en ellos, habían decidido ponerles fin "por razones propias".

También indicó que ninguno de los países que participaron en los lanzamientos había presentado nuevas solicitudes a las autoridades israelíes para realizar nuevos lanzamientos.

Después de 22 meses de una guerra devastadora, el pequeño territorio palestino está amenazado por el hambre, según la ONU, y depende totalmente de la ayuda humanitaria, distribuida en cantidades insuficientes, según las agencias humanitarias.

