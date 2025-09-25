Jordania confirma que el cruce en la frontera con Cisjordania abrirá el viernes durante cuatro horas

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Jordania han informado de que el cruce conocido en el lado israelí como Allemby y Rey Hussein en el jordano, ubicado en la frontera entre Jordania y Cisjordania, reabrirá este viernes durante cuatro horas tras su clausura la semana pasada a raíz de un ataque en el que murieron dos soldados israelíes.

El Departamento de Seguridad Pública jordano ha detallado en un comunicado que el tráfico de pasajeros estará abierto en ambas direcciones entre las 8.00 y las 12.30 horas (hora local). La apertura también ha sido confirmada por el jefe de la Autoridad General para Fronteras y Cruces palestina, Nazmi Muhana.

El paso se encuentra situado en un puente sobre el río Jordán y conecta Jordania con Cisjordania, si bien el control del mismo está en manos de Israel, que mantiene una ocupación sobre los Territorios Palestinos Ocupados --Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza--. El cruce es el único por el que los palestinos pueden ir por tierra al extranjero.

El Ejército de Israel cerró el viernes el cruce en represalia por un ataque perpetrado por un hombre de nacionalidad jordana que murió tiroteado y que era conductor de un camión con ayuda humanitaria destinada al enclave palestino.

El Gobierno de Jordania condenó el ataque y afirmó que representaba "una amenaza para los intereses" del país y su capacidad para entregar ayuda. Las autoridades jordanas han abierto su propia investigación sobre el suceso, mientras que el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ordenó la suspensión de la entrada de suministros para Gaza través del mismo hasta que finalicen sus pesquisas.