Acusa a Israel de causar "graves daños materiales" por sus "continuos bombardeos" en la zona

MADRID, 17 Ene. 2024 (Europa Press) -

Las autoridades de Jordania han denunciado este miércoles que uno de los trabajadores de su hospital de campaña en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, ha resultado herido a causa de los "combates" registrados en las últimas horas en los alrededores de las instalaciones.

Así, las Fuerzas Armadas jordanas han señalado en un comunicado publicado en su página web que el herido se encuentra "en estado moderado" y ha adelantado que "será evacuado por vía aérea a Jordania para recibir el tratamiento necesario".

Por otra parte, ha manifestado que un palestino que se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos ha resultado herido por el impacto de metralla y una bala durante "la agresión", antes de recalcar que el hospital ha sufrido "graves daños materiales a causa de los continuos bombardeos israelíes".

"El hospital de campaña seguirá cumpliendo su deber médico y humanitario con el pueblo de la Franja de Gaza", han recalcado, antes de indicar que "las Fuerzas Armadas de Jordania hacen a Israel totalmente responsable de la seguridad de las instalaciones del hospital".

Por último, ha adelantado que "el Gobierno jordano adoptará todas las medidas necesarias ante esta agresión" y ha reiterado que "Israel, la potencia ocupante, debe cumplir sus obligaciones bajo el Derecho Internacional (...), en particular a la hora de no atacar hospitales y otros lugares protegidos y no adoptar medidas que eviten o dificulten los trabajos del personal médico".