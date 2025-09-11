Jordania impide dos intentos de contrabando de drogas usando globos a través de sus fronteras
MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Ejército de Jordania ha anunciado este jueves la desarticulación de dos intentos de contrabando de drogas a través de sus fronteras usando globos teledirigidos con "aparatos primitivos", en medio de sus operaciones contra el narcotráfico en la región de Oriente Próximo. Así, ha indicado que la Región Militar Oriental impidió dos intentos de introducir grandes cantidades de narcóticos de contrabando (...) usando globos teledirigidos con aparatos primitivos", sin más detalles sobre dónde tuvieron lugar las interceptaciones.
"Las fuerzas de la Guardia Fronteriza, en coordinación con agencias de seguridad y el Departamento Antinarcóticos, lograron detectar los globos y derribarlos junto a su carga dentro de territorio jordano", ha apuntado a través de un comunicado. Las autoridades jordanas han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de drogas en operaciones en sus fronteras, principalmente con Siria. En varios casos, han afirmado que sus fuerzas de seguridad han derribado drones y otros aparatos que intentaban entrar al país con cargamentos de narcóticos.
