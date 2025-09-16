Jordania: Jordania anuncia la desarticulación de otro "intento de infiltración" en la frontera con Siria

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Jordania han asegurado este martes haber impedido un nuevo "intento de infiltración" por parte de cuatro personas a través de la frontera con Siria, así como otra interceptación de drogas transportadas por dos drones, en el marco de sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Así, han apuntado en un primer comunicado que cuatro personas intentaron cruzar de forma irregular a través de la frontera norte, antes de resaltar que todos ellos fueron arrestados y entregados a las autoridades competentes, sin que por ahora haya más detalles sobre la operación.

Por otra parte, ha resaltado que los militares de la Zona Militar Sur "impidieron un intento de contrabando de narcóticos usando dos drones en el frente occidental", al tiempo que ha manifestado que ambos aparatos "fueron derribados dentro de territorio jordano".