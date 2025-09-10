Jordania niega que aviones de Israel usaran su espacio aéreo para el bombardeo contra Qatar

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Jordania ha negado que el Ejército de Israel usara su espacio aéreo para el bombardeo ejecutado el martes contra una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, un hecho que ha condenado firmemente.

El portavoz del Ejecutivo jordano, Mohamad Momani, ha afirmado en declaraciones concedidas a la agencia estatal jordana de noticias, Petra, que los aviones israelíes no entraron en espacio aéreo de Jordania y ha tildado de "falsas" las afirmaciones en este sentido, que achaca a un intento de dañar las relaciones bilaterales.

Así, ha mostrado la "solidaridad total" de Amán con Qatar ante este "grave acontecimiento" y ha advertido de las "graves consecuencias" que podría acarrear el mismo, al tiempo que ha insistido en que Jordania apoya una reducción de las tensiones en la región y en que no permitirá que su territorio sea usado para amenazar la seguridad de otros países de Oriente Próximo.

El bombardeo, ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por el presidente de Estados Unidos, ha dejado al menos seis muertos --cinco miembros del grupo palestino y un policía qatarí-- y ha sido tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.

Al Thani aseguró el martes que su país se reserva su derecho a responder al ataque, al tiempo que sostuvo que las políticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, forman parte de "los continuos intentos de perturbar la seguridad y la estabilidad regionales".