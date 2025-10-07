Jordi Alba anuncia su retiro del fútbol profesional al final de los playoffs 2025 con Inter Miami

FORT LAUDERDALE, Florida, EE. UU. (AP) — Jordi Alba ha anunciado que se retirará del fútbol profesional al concluir la participación de Inter Miami en los playoffs de la MLS, convirtiéndose en el segundo de los compañeros de equipo de Lionel Messi en anunciar que este año será el último.

Alba reveló la noticia el martes, tres días después de que Inter Miami celebrara una ceremonia de retiro para Sergio Busquets. Alba tenía contrato con Inter Miami hasta 2027.

“Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida. He decidido poner fin a mi carrera en el fútbol profesional al concluir esta temporada. Lo hago con total convicción, con paz y con felicidad porque siento que he recorrido este camino con cada gramo de pasión que tenía, y ahora es el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo y cerrar el anterior con el mejor sentimiento posible”, señaló Alba en redes sociales.

El jugador de 36 años llegó a Inter Miami poco después de que Messi anunciara que se dirigía allí en junio de 2023. La llegada de Messi llevó a Busquets, Luis Suárez y Alba —todos compañeros en Barcelona— a unirse a la MLS.

Alba ayudó a Barcelona a ganar seis títulos de La Liga, cinco trofeos de la Copa del Rey y la Liga de Campeones en 2015.

