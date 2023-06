Jordi Alba deja sin 'vinagre' a un Barça huérfano de su mejor lateral zurdo

"Siempre he dado lo mejor por este escudo aunque a veces es verdad que he sido un poco vinagre"

Laporta desvela que Jordi Alba fue el primero en pedirle que fichara a Xavi, al que no guarda rencor por su suplencia, como entrenador

BARCELONA, 1 Jun. 2023 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba se despidió este jueves del club blaugrana en un acto institucional de homenaje, en el Auditori 1899 del Camp Nou, que fue emotivo y sentido para despedir a una "leyenda", a parte del "alma" del club blaugrana, que aseguró que fue un poco 'vinagre' en cuanto a carácter si bien sus compañeros, técnico y presidente aseguraron que se va un "corazón con piernas".

El actor y cómico José Corbacho, natural como Jordi Alba de L'Hospitalet de Llobregat, condujo un acto muy similar al que vivió el miércoles Sergio Busquets en el césped del Spotify Camp Nou --ahora de patas arriba por las obras-- y que tuvo parlamentos en directo y en vídeo de compañeros, excompañeros, familia y amigos.

Un acto en el que Jordi Alba se sinceró y aseguró que ni en sus mejores sueños podía imaginar una "mejor despedida". "Gracias a aficionados y socios, por el cariño. Hemos pasado momentos espectaculares, otros que no fueron fáciles, pero siempre fuimos hacia adelante juntos y es lo más importante", se sinceró.

"Recuerdo con cariño mis inicios en la cantera, aprendí mucho como jugador y persona. Fui elegido para poner la primera piedra de la Ciutat Esportiva, y ¿quién me diría que luego estaría aquí? He intentado dar siempre lo mejor de mi por este escudo, aunque a veces es verdad que he sido un poco vinagre. Si me he equivocado, pido disculpas. Siempre he sido con buena fe y honestidad", aportó.

Ese ser 'vinagre' en el sentido de ser algo 'quejica' y puntilloso en el vestuario lo confirmaron tanto compañeros como su actual entrenador, Xavi Hernández. Con el de Terrassa guarda una gran relación, y aseguró que no le tiene rencor por haberle sentado en muchos partidos y haber apostado por el joven Alejandro Balde. "Seguro que se ha sentido decepcionado conmigo, por tener que tomar decisiones en contra de su voluntad. Pero hablamos hace unos días, fuimos honestos, y me quedo con su persona, por ser un corazón con piernas. Es extraordinario, siempre ayudando al resto. He sido compañero suyo y me quedo con su sonrisa. Es un vacilón, muchas veces 'vinagre' pero en el sentido positivo", apuntó Xavi.

"Como entrenador, con Xavi ha sido una etapa diferente que me ha gustado menos, pero para nada se lo tengo en cuenta. Mira por el bien del grupo, entiendo la situación aunque costó asimilarlo, porque venía de años de ser titular. La relación es buenísima, le voy a echar de menos. Para nada me he cabreado con Xavi, entiendo la situación y con ello me quedo", le respondió el carrilero.

Jordi Alba se va como jugador del Barça, pero cree que volverá. "No es un adiós, es un hasta pronto porque algún día volveré si así me lo piden para darle al club todo lo que pueda necesitar. No esperaba ganar todo lo que he ganado, todos los partidos jugados y títulos ganados", reconoció el lateral, que aseguró que cuando de pequeño dejó la Masia para ir al Cornellà pensó que su etapa blaugrana terminaría ahí. "Cuando me fui de pequeño al Cornellà pensaba que no volvería. Creía en mí, que tenía nivel para jugar en Primera, pero no creía que lo tuviera para jugar en el Barcelona", manifestó.

Puede que vuelva por segunda vez al club, o por lo menos así le invitó a hacerlo el presidente, Joan Laporta. Además, desveló que Alba renunció a parte de la ficha en su salida. "Jordi ha ayudado económicamente al club. En el fútbol, pocas personas son capaces de hacerlo. Jordi continuará su carrera, todavía tiene cuerda, pero ha tenido la referencia de ayudar al club y renunciar a una parte importante de su ficha, para darnos margen para hacer cada vez un equipo más competitivo. Se lo agradezco públicamente, demuestra mucho su personalidad, lo excelente persona y barcelonista que es. Sabes que el Barça es casa tuya y estaremos aquí para lo que necesites", le aseguró.

"Con el 'presi' tenemos una amistad muy buena, hemos ido a comer juntos porque hemos querido, le guardo mucho cariño. Y me voy feliz, con la cabeza muy alta, me hubiera gustado quedarme más años pero era momento de irme. He dado todo por este club, me voy muy feliz por lo conseguido. Y le agradezco que haya dicho esto", le contestó.

Laporta, distendido tras despedir a Sergio Busquets y a Jordi Alba, señaló estar "preocupado". "Estos actos son tan bonitos que a ver si se animan todos, Mateu", bromeó, refiriéndose al director de fútbol Mateu Alemant. El presidente aseguró que Alba es "carismático y querido", y reconoció haberse emocionado, igual que cuando desveló esa ayuda económica de Alba, al verle hablar con Xavi. "Me ha gustado esta charla de Xavi y Jordi porque sé lo que se quieren. Jordi fue el primero en decirme que Xavi debía volver para ser el entrenador", desveló Laporta.

"Ha sido más de media vida jugador del Barça. Es una evidencia del tesoro que tenemos en la Masia. Jordi Alba entra en la élite del FC Barcelona porque se crió en casa y es un jugador de referencia mundial. Es alma y parte de este club", destacó.

Precisamente Sergio Busquets, que le dio el relevo en este tipo de actos, también le dedicó unas palabras como primer capitán del equipo que todavía es. "Ha sido un lujo tenerlo de compañero, el mejor lateral del Barça y de los mejores que ha dado nunca el mundo. Como compañero y como persona es un '10', tiene un corazón que no le cabe en el pecho", aseguró.

