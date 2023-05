Jordi Alba: "He tomado la decisión de irme porque que era lo mejor para el Barça y para mí"

El futbolista español Jordi Alba, lateral izquierdo del FC Barcelona, afirmó este miércoles que su decisión de marcharse de la entidad culé al final de esta temporada se debe a que "era lo mejor para el club" y para él mismo, queriendo "ser honesto" en todo momento a pesar de tener un contrato en vigor hasta junio de 2024.

"Yo tengo que ser honesto, a día de hoy no tengo nada, absolutamente nada con ningún club ni he recibido ningún interés porque precisamente mi intención era quedarme en el Barcelona, cumplir mi contrato y he tomado esta decisión porque que era lo mejor para el club y para mí", comentó Alba durante la presentación de su campus veraniego.

"Ha sido una decisión muy meditada. Cuando decía que me quería quedar aquí y cubrir el contrato era la verdad, pero estoy siendo honesto conmigo mismo y con el club. Creo que la mejor opción para los dos era dar un paso al lado, como así he hecho", recalcó el lateral izquierdo durante un acto en el municipio de Igualada (Barcelona).

"Y a partir de ahí, nada más por grabar el vídeo, pues he recibido muchísimas noticias, me han pasado muchas cosas también. He visto mucha gente que me ha apoyado muchísimo, que hablan muy bien de mí y ojalá que el domingo me vaya a despedir de la mejor manera posible con mi gente, ya que he estado tanto tiempo con ellos", añadió.

Además, Alba no dio pistas sobre cuál será su futuro. "Luego se verá dónde jugaré, pero en ese sentido soy honesto y no tengo ninguna oferta de ningún equipo". "Siempre he querido quedarme, pero al final van pasando los años y creo que este año he tenido un rol más secundario, pero no por ello menos importante", valoró.

"Me he conocido más a mí mismo, he ayudado mucho a los jóvenes", agregó. "El club y yo hemos llegado a un acuerdo de separar nuestros caminos por este tiempo, pero estoy convencido que va a ir todo genial para el Barcelona, tiene un gran futuro", subrayó Alba, que esta temporada ha conquistado la Supercopa de España y LaLiga Santander.

Después reiteró que él "siempre" ha "intentado ayudar" al Barça siendo "honesto con el club y conmigo mismo". "Creo que es lo mejor para los dos", insistió. "La relación con el míster, con el presidente y con todos los componentes de la directiva es excepcional y me voy tranquilo sabiendo que he dado todo por mi club de toda la vida", apuntó.

Igualmente recordó que "ha habido momentos complicados porque no ha sido todo color de rosa", pero que "de todo se aprende" y que abandonará la entidad blaugrana "con la cabeza bien alta". "He dado todo mientras he estado aquí, me queda un partido por disputar en mi campo de toda la vida y que seguro va a ser muy especial", concluyó.

