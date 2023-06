Jordi Alba: "No tengo propuestas, algo me saldrá"

"Se hace complicado decir que ya no soy jugador del Barça"

El futbolista Jordi Alba aseguró este jueves que sigue sin tener propuestas de ningún club y que, tras ir con España a la Nations League, está seguro de que le saldrá "algo" para poder seguir en activo la próxima temporada, que es su intención tras tomar la decisión de no seguir en el FC Barcelona, donde tenía contrato hasta 2024.

"Estoy asimilando todo, me ponga la camiseta que me ponga no va a ser fácil. Estoy abierto a todo, aún me veo para competir. Si es en Europa perfecto, y si es fuera tengo que estar para competir. Decidiremos qué es mejor pero estoy abierto a todo. No tengo propuestas encima de la mesa, supongo que algo me saldrá", manifestó en una entrevista en Barça TV.

Alba reconoció que se le hace "complicado" decir que ya no es jugador del Barça. "Me va a costar muchísimo decir que soy jugador de otro club, tras tantos años en el club de mi vida", apuntó.

"Me quería quedar porque así lo sentía. Egoístamente, me hubiese quedado otro año. Pero valorándolo con mi mujer, decidí no seguir. He tomado la mejor decisión, para mi bien y para el del club. Me voy feliz y como imaginaba y deseaba", añadió.

Y, pensando en su último duelo en el Camp Nou y la ovación de los aficionados, reconoció que todavía se le ponen los pelos de punta. "Sigo viendo vídeos de ese día, cuando me cambiaron. Fue espectacular. Es lo que me voy a llevar como mejor recuerdo. Reconocieron lo que había dado al club, me sentí muy querido por los 'culers'. Fue uno de los mejores momentos de mi carrera", se sinceró.

En cuanto a perder peso en el equipo este último año, apuntó que fue clave para decidir "dar un paso al lado". "Me voy jugando menos pero sin rencor y muy agradecido al míster. Cuando jugaba, no preguntaba por qué. Y ahora que no jugaba tanto, tampoco. Nuestra relación va a seguir siendo la misma con Xavi, el respeto siempre ha sido espectacular. Me voy muy feliz", manifestó.

También se va agradecido con el presidente, Joan Laporta, quien en su despedida dijo públicamente que el lateral había ayudado económicamente al club. "Le agradecí al presidente que dijera eso en mi despedida, nos sinceramos y se emocionó. Sabe que he sufrido por ese aspecto, se me ha juzgado más por lo económico que en lo deportivo. Y yo siempre he dicho que he ayudado al club en todo lo que he podido. Por fin se dijo la verdad", apuntó.

En cuanto a Leo Messi y su fichaje por el Inter Miami de la MLS, fue claro: "A Messi le deseo lo mejor". "Creo que si por mí fuera habría que hacerle un partido en el nuevo Camp Nou. La gente disfrutaría muchísimo y se lo merece. Me gustaría que se hubiera ido como Xavi, Busquets o yo. Merece ese homenaje porque es el más grande", comentó.

