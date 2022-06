Jordi Alba: Si el Barça no puede fichar pues habrá que tirar de cantera"

"Gavi es un jugador diferente y tiene que mejorar en muchos aspectos, como todos"

El jugador de la selección española Jordi Alba reconoció la delicada situación económica del FC Barcelona y el compromiso de los cuatro capitanes, aunque para el lateral si "no pueden fichar" la solución pasa por la cantera azulgrana.

"La situación en la que estamos no siempre será de color de rosa. Si no podemos fichar pues tenemos que tirar de la cantera, que hay jugadores muy buenos también. Esa es la idea que tiene el club o debería tomar", dijo en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Naciones ante la República Checa.

Preguntado por una posible rebaja salarial, reiteró el compromiso de los capitanes, del que no tienen que dudar. "Somos de la casa y sabemos la dificultad del club. Los cuatro capitanes estaremos ahí para ayudar. Siempre hemos estado comprometidos y lo seguimos estando", zanjó.

Entre ellos está el nombre de Sergi Roberto, renovado el viernes hasta 2023. "Es un placer tenerlo otro año porque trabaja muchísimo. No es un jugador vistoso, pero es necesario en un equipo", dijo al respecto.

Sobre su compañero de equipo en el combinado nacional y el FC Barcelona, Gavi, el defensa aseguró que es un jugador "diferente" y que tiene que mejorar en "muchos aspectos", pero "como todos". En este sentido, el de Hospitalet admitió que a sus 33 años "seguro" que también tiene cosas que aprender.

"Veo a Gavi sobresaliente para la edad que tiene y acaba de empezar. Tiene una garra y hace cosas que he visto a muy pocos. Un desparpajo a la hora de convivir con los compañeros que le ayuda a jugar en el campo. Estamos encantados con él", indicó sobre el joven de 17 años.

Otro de los jugadores clave para la selección y para el cuadro 'culé' es Ansu Fati, quien ha pasado por una temporada difícil. "Aún le queda. Al principio vas con mucho miedo de esprintar y con las lesiones no es fácil entrar de golpe y estar en la línea de todos", añadió sobre el atacante, del que no tiene "ninguna" duda que volverá "más fuerte".

Jordi Alba destacó que la afición "ha vuelto a creer en la selección" gracias al papel de Luis Enrique como técnico, desde su llegada en 2018, y el nivel mostrado en la Eurocopa al caer en semifinales.

"Desde que está Luis Enrique ha dado confianza a muchísimos jugadores, no solo en mi posición. Estuve mucho tiempo sin venir y al final el míster no se casa con nadie, traerá a los que considere que están mejor. Me gusta la rivalidad dentro del equipo, es buena para todos", reconoció.

Sobre la República Checa, su rival este domingo en la UEFA Nations League, el catalán recordó la dificultad en los balones a la espalda que sufrieron hace una semana contra el mismo oponente, en el empate 2-2. "Esperamos el mismo partido. Será un partido complicado y esperamos que vaya bien. Jugamos en nuestro campo", concluyó sobre el encuentro que se disputará en La Rosaleda.