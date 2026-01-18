Jordi Cruyff nuevo director técnico del Ajax de Amsterdam

El Ajax de Ámsterdam anunció este sábado el nombramiento de Jordi Cruyff como nuevo director técnico del club a partir del 1 de febrero.

"¡Nuestro nuevo director técnico: Jordi Cruyff!", celebró el club neerlandés en su cuenta de X, junto a una imagen del entrenador, nacido en la capital.

En un comunicado publicado en su sitio web, el Ajax precisó que el contrato de Cruyff se extenderá hasta el 30 de junio de 2028.

Hijo de la leyenda Johan Cruyff, protagonista de los años dorados del club con tres Copas de Europa consecutivas a comienzos de la década de 1970, Jordi se formó en las categorías inferiores del Ajax, aunque no llegó a debutar con el primer equipo.

Su carrera como futbolista transcurrió principalmente en España, donde jugó, entre otros clubes, en el FC Barcelona.

"De vuelta a mi ciudad natal con un gran sentido de la responsabilidad y mucho orgullo", escribió Cruyff en X.

"Es realmente especial estar aquí y firmar mi contrato en el estadio que lleva el nombre de mi padre, para el club que ha sido importante para mí desde joven", agregó en el comunicado difundido por la entidad.

Cruyff asume el lugar de John Heitinga, despedido en noviembre, en un contexto deportivo delicado para un Ajax acostumbrado a dominar el fútbol neerlandés.

El club no conquista la liga desde 2022 y, a poco más de mitad de temporada, se encuentra ya a 18 puntos del líder, PSV Eindhoven. El equipo viene de empatar el sábado ante Go Ahead Eagles, pocos días después de sufrir una dura derrota por 6-0 ante AZ Alkmaar en la Copa.

La situación tampoco mejora en la Liga de Campeones, donde el Ajax suma apenas tres puntos y ocupa el puesto 34 de 36 equipos.