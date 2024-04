Jordi Fernández: "No tengo presión, es un honor representar al baloncesto español y de Badalona"

El técnico Jordi Fernández aseguró este miércoles que no siente "presión", porque "es un honor representar al baloncesto español, catalán y de Badalona" como el primer entrenador nacional en la NBA, en un hecho que demuestra que "siempre hay una oportunidad y un camino", al mismo tiempo que insistió en que no solo es "muy importante" ganar, sino que también lo es "la manera de hacerlo" en un proyecto "a largo plazo".

"No quiero decir que sienta mucha presión sobre mis hombros, porque quiero ser yo mismo y disfrutar de lo que hago. Es un honor representar al baloncesto español, catalán y de mi ciudad natal (Badalona). Siempre estaré orgulloso de ello. Voy a trabajar muy duro para seguir mejorando", señaló el entrenador durante su presentación como 'head coach'.

Jordi Fernández fue designado este lunes como nuevo entrenador de los Brooklyn Nets, convirtiéndose así en el primer técnico español en ocupar este puesto en la NBA, y el tercer europeo tras los serbios Igor Kokoskov (Phoenix Suns) y Darko Rajakovic (Toronto Raptors).

El badalonés de 41 años, que sustituye en el banquillo a Kevin Ollie, cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto norteamericano. De 2016 a 2022, formó parte del cuerpo técnico de los Denver Nuggets, y posteriormente, fue contratado por los Sacramento Kings, donde dirigió sus primeros encuentros en la liga estadounidense por la expulsión y el positivo en COVID del técnico jefe, Mike Brown, consiguiendo la primera victoria de un técnico español en la liga estadounidense.

Así, no se olvidó de su ciudad natal, donde "probablemente" se juegue "uno de los mejores baloncestos del mundo". "Es donde crecí y donde me enamoré de este deporte. Empecé a entrenar temprano, cuando tenía 15 años, mientras jugaba. Jugué hasta los 19. Le debo mucho a Badalona y siempre volveré, y mis padres están allí, mi familia, mi hermana, mi abuela. Significa mucho para mí", confesó.

"Esto demuestra que siempre hay una oportunidad y un camino para cada uno. No tiene que ser de una manera específica, y en este caso puedo decir que he tenido suerte pero al mismo tiempo he disfrutado del camino aquí en la NBA y en este país", agregó sobre su contratación.

Fernández estuvo acompañado por el manager general de los Brooklyn Nets, Sean Marks, uno de sus grandes valedores en "el comienzo de un nuevo capítulo" en su carrera. "Siempre he creído que el siguiente paso nunca es un punto final, será un desafío. Lo que me encantó fue la visión de Sean. Ganar es muy importante, pero también la forma en que queremos hacerlo, cómo queremos mantener el éxito, a largo plazo. Y todo el mundo en la franquicia debe formar parte de esto", explicó a los medios.

"Gracias por creer en mí y por la oportunidad. Gracias a todos mis mentores, a mi padre del baloncesto americano, Mike Brown; a mi padre del baloncesto europeo, Sergio Scariolo. Todos han sido increíbles conmigo. Y gracias a mi agente, porque ha estado conmigo en los altibajos, y yo no estaría aquí sin él", agradeció el técnico español.

En concreto, Fernández tuvo palabras positivas hacia Scariolo. "Ha sido uno de mis mentores. Confió en mí para ser su ayudante principal en 2017 con un grupo que ya sabéis que hizo historia en el baloncesto español con una gran generación. Y estoy muy orgulloso", valoró.

"el objetivo es construir identidad y hacerlo a la manera brooklyn"

"Los entrenadores somos maestros, y eso es muy importante para tratar con diferentes grupos de jugadores. Mi experiencia en la NBA, mi viaje, es muy valiosa. Además, mis experiencias como primer entrenador en Europa y con la selección nacional canadiense son la exposición que necesitaba, pero también la experiencia que necesitaba. Queremos crear algo de lo que todo el mundo en Brooklyn esté orgulloso", comentó sobre su rol en el equipo.

El técnico catalán, que dirigirá a Canadá en los Juegos de París este verano, defendió que los resultados de los Nets llegarán "enseguida". "Esta industria consiste en obtener resultados y mejorar, lo importante es cuánto vas a mejorar. No vamos a intentar presionar demasiado, sabemos que hay que dar los pasos adecuados. Pero lo más importante para mí es creer en el éxito del equipo por encima del éxito personal", argumentó.

"Lo primero es decir que el éxito individual siempre viene a través del éxito colectivo", reiteró Fernández, que marcó como "principal objetivo" con los Nets "ser extremadamente competitivos y construir una identidad y hacerlo a la manera de Brooklyn".

El entrenador de Badalona es consciente de que esto "va a tomar tiempo" y necesitará "dirección y estructura", aunque Fernández confía en su equipo, del que destacó su juventud y capacidad de progresión. "La juventud me entusiasma, cuando tienes una plantilla joven y con talento, significa que vas a tener a esos chicos durante mucho, para poder desarrollarlos y que puedan rendir al máximo", celebró.

"Quiero un equipo extremadamente competitivo en ambos lados de la pista, que está conectado y que se preocupan el uno por el otro, un grupo que va a poner al equipo primero. Y esto nos dará la identidad que necesitamos. Habrá altibajos, pero debemos ser capaces de luchar, preocuparnos por los demás y poner al equipo en primer lugar", repitió.

Fernández reconoció que estos Nets son un equipo "extremadamente excitante", con "habilidad de jugar rápido en la cancha completa y en la media cancha". "Lo que más me emociona es hacer que los jugadores mejoren. Nuestro trabajo como entrenadores es trabajar con esos chicos y llevarlos al siguiente paso. Si no mejoran, es culpa mía y del cuerpo técnico. Ya he hablado con cada jugador. Cuando llegue el primer partido, estaremos listos para competir", concluyó.