"No me gusta pasar página porque siempre pienso que las cosas generan un impulso"

GRANOLLERS, 13 Mar. 2024 (Europa Press) -

El seleccionador español de balonmano masculino, Jordi Ribera, comentó antes del inicio del torneo Preolímpico de Granollers, que se disputa del 14 al 17 de marzo en la localidad barcelonesa y que atorga dos billetes para los Juegos Olímpicos de París 2024, que los Hispanos están "preparados" y que lo sucedido en el reciente Europeo, con eliminación temprana en la fase de grupos, sirve ahora de "reflexivo y de impulso" para poder estar en la cita parisina, siendo España favorita al jugar en casa y contra Eslovenia, Brasil y Baréin.

"Lo que ha pasado sirve de reflexivo y de impulso. Creo que la gente está preparada dentro de lo que es siempre llegar a una semana en la que te decides tanto, y que evidentemente siempre hay un punto de presión o un punto siempre de responsabilidad que habrá que irse quitando a medida que vaya pasando el torneo", aseguró a los medios desplazados al Palau d'Esports de Granollers, antes del entrenamiento del equipo.

Para Ribera, lo sucedido en el Europeo fue, en parte, por las lesiones importanes que tenía el grupo y que sigue arrastrando. "Hay que tener en cuenta que también estamos en un periodo que venimos de un torneo que hemos tenido lesiones importantes, como es el caso de Miguel Sánchez-Migallón y Kauldi Odriozola que tenían una función muy importante", comentó.

Unas lesiones que permiten a dos veteranos como Gedeón Guardiola y Viran Morros estar en Granollers y soñar con estar en París 2024. "Tanto Gedeón como Viran siempre han estado dentro de ese grupo de 35 jugadores que se dan en las listas previas, siempre por si acaso en algún momento se les necesitaba. Pienso que es un torneo de mucha responsabilidad y la experiencia siempre es un punto importante, el saber lidiar con esa tensión de lo que hay en juego y creo que ellos pueden ayudar bastante al equipo", reconoció.

"El Europeo siempre es un torneo complicado, sino también que se lo digan a Francia y a Dinamarca que en el 20 quedaron fuera en la preliminar o a Hungría en el 22 que siendo equipo organizador también se quedó fuera. Está claro que cuando el primer partido no te sale bien y eres favorito, llegas al último partido con mucha presión", rememoró, todavía, sobre lo sucedido en Alemania.

"Nos tocó una Austria que nos supo jugar bien. Nosotros no estuvimos a nuestro nivel alto. También hay que tener en cuenta en nuestra contra las dos lesiones importantes que tuvimos. Aún así, estuvimos en partido, podíamos habernos clasificado y el equipo podía haber crecido. Al final no pudo ser y hay que aprender de las experiencias, las positivas y las negativas. Muchas veces se aprende más de los desencuentros que tienes para que no vuelva a cometer los mismos errores", argumentó.

No obstante, no quiere olvidar ese tropiezo continental sino aprender de ello. "No me gusta pasar página, porque siempre pienso que las cosas generan un impulso. Para el grupo que no se clasificó en los Juegos de Río siempre fue de reojo saber lo que había pasado allí y sirvió de fuerza y de impulso hacia adelante. Yo pienso que todas las cosas, siempre vistas desde el lado positivo, nos pueden ayudar", opinó.

De cara a este Preolímpico, el primer rival será una selección de Baréin que es un equipo "desconocido" para los Hispanos. "Son desconocidos para nosotros, con los cuatro o cinco jugadores lesionados (y sancionados), que un poco eran los jugadores más veteranos del equipo. Han traído a algunos jugadores jóvenes que nos conocemos un poco, con lo cual, al ser el primer partido, siempre es un factor sorpresa. Es un equipo de mucho uno contra uno, que normalmente siempre intenta aislar a las defensas, de fácil lanzamiento, de ataques cortos y de defensa agresiva", describió.

"Evidentemente, cuando juegas en casa, siempre tienes ciertas ventajas que la gente de alguna manera te dará. También siempre hay ese punto de presión que ejercen en el equipo, a veces con esta obligación de ganar. En un torneo de tres partidos, es difícil saber que en la primera o segunda jornada se puedan resolver las cosas. Creo que el partido contra Eslovenia y Brasil son los que dirán qué dos equipos se clasificarán", valoró.