El jugador del Joventut de Badalona Jordi Rodríguez, campeón del mundo Sub-19 este verano con España, no se ha "planteado" seguir los pasos de jugadores de su generación como Aday Mara o Izan Almansa y marcharse a Estados Unidos, ya que desde el "primer momento" quería firmar un contrato profesional con su club, con el que arrancará la Liga Endesa este domingo ante el Barça.

"Desde el primer momento he querido estar en mi club, creo que he tomado una buena decisión, ni siquiera me he planteado irme a Estados Unidos, yo sabía que quería estar aquí y ya firmé mi contrato", declaró el escolta a Europa Press antes de la presentación de la Liga Endesa.

El barcelonés afronta la nueva temporada "con mucha ilusión" y muchas ganas "de aprender mucho" de cara a mejorar como jugador y continuar su formación hasta asentarse en la élite. "La pretemporada ha sido muy interesante, me han dado bastantes minutos y me ha servido bastante para saber cómo será la liga e intentar adaptarme un poco", comentó.

La mayor diferencia que nota respecto a LEB Plata es "el nivel de contacto" y el tener que estar concentrado "en todo momento", ya que el mínimo error "se castiga mucho" y tiene que acostumbrarse a eso. "Tengo estar siempre a tope porque si no, lo voy a pasar muy mal cuando tenga que chocar con gente más grande", argumentó.

De cara a la campaña que entra, Jordi Rodríguez va a intentar mejorar "lo máximo posible", yendo "entrenamiento a entrenamiento" y dejándolo todo en el parquet cada minuto que esté sobre él. "Las oportunidades que pueda ir teniendo tengo que aprovecharlas al máximo y hacer todo lo que pueda en la pista", remarcó el joven base de la 'Penya'.

La temporada que empieza es "muy ilusionante" para el equipo de Badalona, que igualmente va a tratar de ir "partido a partido" para lograr el máximo posible de victorias, aunque tampoco se pone un "objetivo fijo". "Hay que intentar lograr lo que hicimos el año pasado que estuvo muy bien y si puede ser, superarlo", explicó.

El catalán formó parte de la selección española que logró ser campeona del mundo Sub-19 este mismo verano, algo "increíble" para el directivos, ya que es la segunda vez que se logra después de los 'juniors de oro', leyendas que él "veía por la tele" y a los que ahora quiere igualar como profesional. "Lograr ser campeones del mundo es un gran orgullo y también una gran responsabilidad", recordó Jordi Rodríguez.