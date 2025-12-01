Jordi Sevilla dice que hay que ir pensando en pasar página de Pedro Sánchez y avisa: "no tiene garantizado mi voto"

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El que fuera ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla ha advertido hoy de que es el momento de "ir pensando en pasar página de Pedro Sánchez". En su opinión, el Gobierno no está en solucionar los problemas reales de la gente. "Está en la luna", ha espetado y ha desvelado que no sabe si votará al presidente del Gobierno en las próximas elecciones. Además, señala que hay mucha gente crítica en el partido que está descontenta, aunque aún no se atreven a manifestarlo y él está en crear el movimiento "Socialdemocracia XXI".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Jordi Sevilla, que apoyó al presidente del Gobierno en su regreso a la secretaría general hasta que este pactó con Podemos, ha llamado a los socialistas a defender que es el momento de empezar a pensar en pasar página de Pedro Sánchez, como ocurrió en su momento con Felipe González o con José Luis Rodríguez Zapatero.

Plantea hacerlo con "tranquilidad" y "sin prisas" pero con el objetivo de que salga un partido unido "que se considere al servicio de los ciudadanos" y les devuelva la ilusión.

Ha admitido que esta frase "en público y en voz alta" no se atreven a decirla muchos compañeros suyos, pero ha precisado que hay una cierta sensación dentro del partido de que la etapa de Pedro Sánchez está "finalizando".

Jordi Sevilla ha dicho sentirse "cabreado" porque lo que ve es que los líderes políticos en lugar de llegar a la unidad, están llamando a la población a la confrontación y al "bibloquismo". Y a su enfado se añade lo que revelan los informes de Cáritas que dicen que en España se está produciendo una fragmentación social, con muchas personas con trabajos precarios y es uno de los países con mayor pobreza infantil.

Y esto junto a que se está produciendo con un crecimiento extraordinario de la economía, lo que en su opinión demuestra que no se está llevando a cabo una redistribución de la riqueza. "No tenemos un Gobierno socialdemócrata", ha exclamado.

PEDRO SÁNCHEZ, ENCERRADO EN UNA "BURBUJA"

Por el contrario, afirma que el Gobierno es "populista" y está en la "luna", siguiendo las instrucciones de sus asesores de márketing y vendiendo las medidas como 'progres'. Pero él no acaba de ver "dónde está ese concepto 'progre'" cuando la desigualdad está subiendo y no se han hecho reformas como la fiscal o la de la financiación autonómica.

En cuanto a Pedro Sánchez, ha asegurado que por lo que le llega "está cerrado en una burbuja", es decir, cada vez más en sí mismo y en su burbuja de los más próximos. Éste, a su juicio, es un "fenómeno que hace muy difícil" que le llegue un poco de "viento de la realidad" y de datos y opiniones que le pueden llevar la contraria.

Su "cabreo" también se basa en que los votos del PSOE se están poniendo al servicio de Junts, Podemos o Sumar y no están aplicando el programa del PSOE, por lo que dice no ver compañeros satisfechos, sino "resignados" diciendo que la alternativa es peor.

PONDRÍA DE ACUERDO A PSOE Y PP EN DOS TARDES

Por ello, plantea atraer al PP para solucionar los problemas como la vivienda en lugar de empujarlo a Vox para luego acusarle de estar con Von. Y ha preguntado de manera retórica si alguien cree que el problema de la vivienda se va a solucionar sin que haya acuerdo entre el Gobierno central, las CCAA y los ayuntamientos, es decir entre PP y PSOE.

Sevilla ha asegurado que ha visto los programas de ambos en esta materia y ha dicho irónicamente que los pondría de acuerdo "en dos tardes", en referencia a que hizo esta misma afirmación a Zapatero cuando aún no era presidente para introducirle en los conocimientos económicos. Una frase que en aquel momento se hizo famosa.

Dicho esto, ha considerado que el hecho de que estén decidiendo las minorías en España demuestra que "algo estamos haciendo mal".

SÁNCHEZ, EN UNA BURBUJA, NO SABE SI LE VOTARÁ

Este enfado de Jordi Sevilla con la situación y con la actitud del Gobierno hace que no tenga claro si va a votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones, aunque tiene claro que tampoco lo haría con otras opciones políticas.

Así, ha explicado que dar su apoyo a la derecha lo descarta y sobre Podemos o Sumar u otra alternativa de la 'gauche divine', afirma que ese "sarampión" ya lo pasó en la facultad. Ha dejado claro que su partido es el PSOE, pero ha advertido de que por el hecho de ser afiliado no le garantiza su voto.

Jordi Sevilla, quien hace unas semanas planteó la posibilidad de crear una corriente interna dentro del Partido Socialista, ha admitido que él no aspira a representar a nadie porque ese cupo de su ego ya lo tiene cubierto: "ni aspiro, ni he aspirado". Pero lanzar esa idea, ha dicho, "era una manera de decir tenemos que hacer algo".

También ha rechazado las críticas que le han hecho acusándole de resentido o vendido a la derecha, afirmando que "podrán decir lo que quieran" pero él quiere devolver a su partido sus raíces socialdemócratas.

MOVIMIENTO 'SOCIALDEMOCRACIA XXI'

El exministro ha dicho ser consciente de la dificultad que supone crear una corriente en el PSOE y ha explicado que no está recogiendo firmas sino intentando organizar un "movimiento", 'Socialdemocracia XXI', con gente que en un momento determinado pueda decir que "hay otra manera de hacer las cosas".

Tiene "clarísimo" y asegura habérselo dicho a la cara a los "mayores del partido" que ellos deben empujar el carro, pero los que tienen que ponerse al frente de este movimiento tiene que ser gente que esté "en activo, con ganas y con futuro".

No obstante, afirma que muchos de los críticos "están temerosos" de que sus nombres se hagan públicos y otros están discutiendo si hay que esperar un poco más, pero "haberlos haylos".

EL PARTIDO NO EXISTE, HA HABIDO 40.000 BAJAS

En este punto ha realizado una radiografía de la situación del partido afirmando que en los últimos tiempos ha habido muchas bajas, de hecho ha explicado que ha pedido los datos de afiliación y ha perdido 40.000 militantes.

También ha señalado que "el partido no existe", que es solo Pedro Sánchez y el club de fans y ha añadido que ha podido constatar que muchos simpatizantes y votantes se sienten incómodos en la situación actual, sobre todo, al notar que son Podemos y Puigdemont quienes marcan "el ritmo" de la Legislatura.

Según Jordi Sevilla, ahora se ha encontrado que hay gente que quiere recuperar un PSOE que intente "atraer al PP más que empujarlo a la extrema derecha" porque para resolver los problemas no ve más solución que buscar la unidad entre españoles como se hizo en la Transición.

Al ser preguntado en qué niveles están esas personas con las que él habla y que serían el sector crítico del partido, Jordi Sevilla ha señalado que están más a nivel de alcaldes o dirigentes autonómicos.

No obstante, ha admitido que "todavía no lo expresan en voz alta" pero sí le dicen que siga con lo que está haciendo.

ELEGIR AL MEJOR Y VIGILARLE COMO SI FUERA UN LADRÓN

Además, ha añadido que cada vez hay más gente discutiendo si es ahora el momento o si hay que esperar a que pasen las elecciones. Pero ha insistido en que esto ya se vio con Felipe González y con Zapatero y cree que se vivirá otra vez con Pedro Sánchez.

También cree que, aunque defendió las primarias, hay que establecer más sistemas de control: "en los partidos hay que aplicar el principio de elegir a los mejores y vigilarles como si fueran ladrones".

En su opinión, en el PSOE no se aplicó esto y no tuvieron en cuenta que hay que contrarrestar el poder del secretario general con un Comité Federal "que le pueda marcar", una Ejecutiva que también le pueda marcar y unas federaciones que en otros tiempos PSOE han determinado mucho.